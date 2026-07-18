Pumas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-2 para ambos equipos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 18 de julio.
Pumas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Pumas 2-2 Pachuca es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los felinos.
Pronóstico: Pumas 2-2 Pachuca.
Pumas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Pachuca, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo
- Mediocampistas: Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna
- Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga y Brian García
- Mediocampistas de contención: Christian Rivera, Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán y Oussama Idrissi
- Delantero: Enner Valencia
Pumas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Pumas y Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.
El partido es el sábado 18 de julio a las 17:00 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX