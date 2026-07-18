Pumas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-2 para ambos equipos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 18 de julio.

Pumas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Pumas 2-2 Pachuca es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los felinos.

Pronóstico: Pumas 2-2 Pachuca.

Pumas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Pachuca, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna

Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga y Brian García

Mediocampistas de contención: Christian Rivera, Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán y Oussama Idrissi

Delantero: Enner Valencia

Pumas vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 1 de la Liga MX. (mexsport / Adrian Macias)

Pumas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Pumas y Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido es el sábado 18 de julio a las 17:00 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.