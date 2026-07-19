La final del Mundial 2026 entre España y Argentina vivió uno de sus momentos más dramáticos durante los tiempos extra.

Cuando parecía que España encontraba el gol que la acercaba al título, el árbitro Slavko Vinčić invalidó la anotación de Nico Williams tras una revisión que detectó una falta previa en la jugada.

España ya había marcador el gol que pudo sentenciar el partido

La acción ocurrió en la primera parte del tiempo suplementario cuando La Roja elaboró una ofensiva que terminó con el balón en el fondo de las redes argentinas gracias a una definición de Nico Williams, lo que desató la celebración de los jugadores españoles y de miles de aficionados presentes en el estadio.

Sin embargo, la alegría de España duró apenas unos instantes, pues el cuerpo arbitral recibió la indicación de revisar una acción previa al gol, relacionada con una infracción cometida durante la construcción de la jugada.

Tras analizar las imágenes, el árbitro Vinčić determinó que existía una falta que debía sancionarse antes de la anotación.

Anulan gol a España en tiempos extra de la final del Mundial 2026. (Matt Slocum / AP Photo/Matt Slocum)

España y Argentina siguen sin goles en la final del Mundial 2026

El tanto de Nico Williams habría significado un paso enorme hacia el campeonato para España, especialmente en un partido tan cerrado y equilibrado.

Hasta ese momento, tanto la selección española como Argentina han protagonizado una intensa batalla táctica, con pocas oportunidades claras de gol y una enorme tensión sobre el terreno de juego.