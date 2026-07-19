Unai Simón fue reconocido como el mejor portero del Mundial 2026, recibiendo el Guante de Oro tras una actuación histórica con la Selección de España.

Sus intervenciones resultaron decisivas en partidos cerrados y le permitieron romper el récord de Walter Zenga de más minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo.

Con este logro, el portero del Athletic Club se une a la lista de porteros legendarios como Buffon, Neuer y Emiliano Martínez, consolidando su lugar en la élite mundial.

Unai Simón rompió récord en el Mundial 2026

Durante el torneo, Unai Simón destacó por su seguridad, reflejos y capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión con España.

Las intervenciones de Unai Simón fueron clave en partidos cerrados, donde España necesitó de su experiencia para mantener el equilibrio defensivo y avanzar hasta conquistar su segundo campeonato del mundo.

Unai Simón conquista el Guante de Oro del Mundial 2026 como mejor portero del torneo. (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

El arquero español también dejó una marca histórica al superar el récord de Walter Zenga de más minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo.

Unai Simón se une a la lista de porteros históricos

Con este reconocimiento, Unai Simón se une a una lista de grandes porteros que han conquistado el Guante de Oro en los Mundiales, como Gianluigi Buffon, Manuel Neuer y Emiliano Martínez.

El Guante de Oro del Mundial 2026 representa el premio a la constancia, el trabajo y las actuaciones decisivas de un arquero que fue clave para que España alcanzara nuevamente la gloria internacional.