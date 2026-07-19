Kylian Mbappé se convirtió el máximo goleador del Mundial 2026 al marcar 10 goles en la Copa Mundial de la FIFA.

Messi sumaba un gol menos que Mbappé previo a la final ante España, luego de que el francés llegó a 22 goles en la historia del torneo, por lo que finalmente se quedó con dicho reconocimiento.

Así quedó la tabla de goleo en el Mundial 2026:

Kylian Mbappé | 10 goles Lionel Messi | 8 goles Erling Haaland | 7 goles Jude Bellingham | 7 goles

Mbappé es el máximo anotador del Mundial 2026

A los 27 años, Mbappé jugó su segunda Copa Mundial de la FIFA y pese a que la Selección de Francia se quedó en el cuarto lugar del torneo, el francés se llevó el premio individual.

Así quedó la tabla de goleo en el Mundial 2026:

Kylian Mbappé | 10 goles Lionel Messi | 8 goles Erling Haaland | 7 goles Jude Bellingham | 7 goles

La Bota de Oro del Mundial 2026 se suma a una carrera llena de éxitos para Mbappé, quien ya conquistó el título mundial en 2018 y fue protagonista en la final de Qatar 2022.

Mbappé sigue sumando récords a nivel individual

Mbappé apareció en los momentos más importantes de Francia y superó a otros grandes goleadores del torneo para quedarse con el reconocimiento individual.

Con esta nueva hazaña, el futbolista francés continúa rompiendo marcas en la máxima competición de selecciones.