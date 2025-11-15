La victoria de Dodgers contra Blue Jays en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 fue tan épica que un aficionado le hizo una canción, en específico un corrido, que se volvió viral en redes sociales.

Para celebrar la estrecha relación que existe entre Dodgers y México un aficionado se dio a la tarea de componer un corrido para celebrar la agónica victoria del equipo en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025.

Y es que, debido a que el triunfo de la franquicia de Los Ángeles se dio en extra innings en un Juego 7 del Clásico de Otoño, este fan no dejó pasar la oportunidad y compuso esta canción que ha sido bien recibida por los aficionados del Rey de los Deportes.

Así suena el corrido de la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

El usuario de TikTok @vokes1222 compartió en su cuenta un video en el cual se muestra un resumen de la victoria de los Dodgers frente a los Blue Jays en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, pero lo que se robó los reflectores fue la canción que suena de fondo.

Y es que el corrido compuesto por el usuario relata de principio a fin el desenlace del partido que definió a los Dodgers como ganadores de la Serie Mundial 2025 con Yoshinobu Yamamoto como su MVP.

El corrido de los Dodgers quedó buenísimo. pic.twitter.com/jhfF8PGffK — Cristian Rey (@SoyCristianRey) November 14, 2025

Varios aficionados del equipo de Los Ángeles han aplaudido esta canción del género regional mexicano, pero hasta el momento no se sabe quien es el artista o si esta fue generada con Inteligencia Artificial.

Shohei Ohtani fue nombrado MVP de la Liga Nacional en su segunda temporada con Dodgers

Luego de otra temporada de ensueño con los Dodgers, Shohei Ohtani fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en la MLB, mientras que Aaron Judge fue el de la Liga Americana.

Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers. (Brynn Anderson / AP)

Con este premio, Shohei Ohtani suma ya cuatro reconocimientos de MVP en la MLB, dos en la Liga Americana en 2021 y en el 2023, y 2 en la Liga Nacional en el 2024 y 2025 con los Dodgers.