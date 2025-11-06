La euforia de Shohei Ohtani, la estrella japonesa de los Dodgers que aseguran que viene de otro planeta, ya hizo efecto en México y es que en redes sociales dieron a conocer que un niño fue registrado con el nombre del beisbolista.

Desde que llegó a los Dodgers, Ohtani no se ha cansado de hacer historia en la MLB, su nombre es sinónimo de “récords” ya que con apenas dos años en el equipo angelino ya presume de dos campeonatos.

En la reciente Serie de Campeonato de las Grandes Ligas ante Milwaukee Brewers, el beisbolista japonés nos regaló una de las mejores actuaciones de un pelotero en postemporada al lanzar poco más de 6 entradas registrando 10 ponches, 3 jonrones y 3 carreras impulsadas.

Jesús Ohtani: Registran a niño mexicano con el nombre de la estrella japonesa de los Dodgers

En la Serie Mundial 2025 ante Blue Jays, Shohei Ohtani también consiguió sumar un nuevo récord y volvió a dar un juego para contar, al embasarse nueve veces en el Juego 3 mismo que se alargó a 18 entradas.

Como ya vimos Ohtani ya escribió su nombre con letras de oro en las Grandes Ligas, por lo que en Los Ángeles se ha vuelto un fenómeno pero esta locura por el japonés ya trascendió fronteras y llegó a México.

Y es que en días recientes se hizo viral en redes sociales una foto de una supuesta CURP mexicana con el nombre “Jesus Ohtani Lomelí Serrano”, siendo aparentemente el primer niño mexicano que lleva el nombre de la estrella de los Dodgers.

Ya en Mexico hay un Jesus Ohtani, qué barbaridad. pic.twitter.com/8APuuiSQbJ — 🐾¡En el Fuego!🐾 #Café ☕ ♍ ¡La Petite Mort! ♍ (@samy_cho) November 5, 2025

¿Es real la imagen de la CURP de Jesus Ohtani? El niño mexicano registrado con el nombre de la estrella de los Dodgers

Aunque la imagen de la CURP del niño Jesus Ohtani se ha viralizado en redes sociales no se sabe la veracidad de la misma ya que no se tienen más datos que puedan confirmar a través del sitio del Gobierno de México que te permite corroborar.

La CURP es un documento oficial en México en él se tienen los datos de las personas incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento así como la cantidad de personas que existen con el mismo nombre de cada persona.