Luego de un dramático cierre del Juego 7, los Dodgers vencieron 5-4 en once entradas a Blue Jays para así coronarse bicampeones de la LMP con Yoshinobu Yamamoto como el MVP de la Serie Mundial 2025.

Yoshinobu Yamamoto ya escribió su nombre con letras doradas en la historia de los Dodgers y de las propia Grandes Ligas, el pitcher japonés se adjudicó tres de las cuatro victorias que le dieron el título al equipo angelino.

Cuando Los Ángeles necesitaban de un héroe, apareció Yamamoto quien se ofreció por sí solo a Dave Roberts para lanzar en el Juego 7 a pesar de que había tenido 96 lanzamientos en el sexto juego, su acción fue de suma importancia por ello hoy te contaremos más aspectos sobre él.

¿Quién es Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

Yoshinobu Yamamoto es un pitcher nacido en Bizen, Japón que actualmente juega para Los Ángeles Dodgers y quien con una brillante actuación de más de 100 lanzamientos en total entre los Juegos 6 y 7 le dieron el bicampeonato de la MLB.

Yamamoto se convirtió en el tercer pitcher en ganar tres partidos de Serie Mundial, algo que solo habían logrado Randy Johnson (Arizona, 2001) y Mickey Lolich (Detroit, 1968), además también fue el primer lanzador en conquistar el MVP del Clásico de Otoño desde que lo hiciera Stephen Strasburg en 2019.

¿Qué edad tiene Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

Yoshinobu Yamamoto nació el 17 de agosto de 1998 por lo que actualmente el pitcher de los Dodgers tiene 27 años y debutó en el béisbol profesional con 19 años recién cumplidos.

¿Cuál es el signo zodiacal de Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

Yamamoto nació en agosto por lo que según la astrología su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es la pareja de Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

Yamamoto mantiene su vida privada fuera de los reflectores, hace algunos meses salió un rumor en redes sociales sobre una posible relación con Niki Niwa, modelo e influencer japonesa, esta información nunca fue confirmada y aunque no se sabe a ciencia cierta si se encuentra soltero, todo indica a que sí.

Yoshinobu Yamamoto, World Series MVP. 🥹 pic.twitter.com/mYyP5sGRWh — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 2, 2025

¿Tiene hijos Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

No hay información pública sobre si Yoshinobu Yamamoto, pitcher de Dodgers y MVP de la Serie Mundial 2025 tiene hijos

¿En qué equipos ha jugado Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

Yoshinobu Yamamoto inició su carrera con Orix Buffaloes, equipo de la Liga Profesional de Béisbol Japonesa donde permaneció desde 2017 hasta 2023 cuando fue firmado por Los Dodgers por un contrato histórico de 325 millones de dólares, el más alto para un lanzador japonés en la historia de la MLB.

¿Qué títulos ha ganado Yoshinobu Yamamoto? El MVP de los Dodgers en la Serie Mundial 2025

A sus 27 años, Yamamoto ya puede presumir de varios títulos tanto a nivel selección como a nivel de equipos y distinciones individuales:

Campeón del Premier12 2019

Campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2023

Medalla de Oro en Tokio 2020

Campeón de la Japan Series 2022

Campeón de la Serie Mundial 2024 y 2025

MVP de la Serie Mundial 2025

3 Premio Eiji Sawamura

5 Juegos de Estrellas de la NPB

Yoshinobu Yamamoto se convirtió en el segundo beisbolista japonés en ser nombrado MVP de una Serie Mundial

Con un magistral duelo de pitcheo en los Juegos 6 y 7 y una actuación histórica, Yoshinobu Yamamoto fue nombrado MVP de la Serie Mundial 2025 siendo apenas el segundo beisbolista japonés en conseguirlo.

Luego de haber premiado como MVP del clásico de otoño a Yamamoto, las redes sociales de la MLB dieron a conocer que anteriormente solo un jugador nacido en Japonés había sido nombrado el Más Valioso de la Serie.

With a performance for the ages, Yoshinobu Yamamoto becomes the 2nd Japanese-born World Series MVP 🇯🇵👏 pic.twitter.com/Rt9aXUUbDt — MLB (@MLB) November 2, 2025

Se trata de Hideki Matsui, beisbolista de origen nipón que fue nombrado MVP de la Serie Mundial 2009 donde los Yankees lograron su último título de Grandes Ligas ahora el pitcher de los Dodgers se une al listado de peloteros japoneses más valiosos.