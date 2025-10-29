Shohei Ohtani es sin duda una de las más grandes estrellas en la actualidad de las Grandes Ligas, el beisbolista japonés ha conseguido una gran cantidad de récords desde su llegada a Dodgers y por ello los fans del béisbol aseguran que viene de otro planeta.

Y es que la palabra récord y el nombre de Shohei Ohtani podría ser considerado un sinónimo, ya que el pelotero de los Dodgers no se cansa de seguir alcanzando hazañas en las Grandes Ligas que ya lo codean con las grandes figuras de la MLB.

En la presente postemporada de la novena angelina el astro japonés ha sido la gran figura, firmando actuaciones históricas por eso hoy te contaremos aspectos que no conocías de la estrella de Los Ángeles Dodgers.

¿Quién es Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Shohei Ohtani es un beisbolista japonés que se desempeña como bateador designado y lanzador con la franquicia de los Dodgers de las Grandes Ligas, actualmente es considerado por varios fans como uno de los mejores peloteros de la historia.

Gracias a su altura y al haber nacido en una familia que practicaba deportes, Shohei empezó a practicar y despuntar en el llamado ‘Rey de los Deportes’, motivo por el cual ahora es uno de los mejores pagados del mundo.

¿Qué edad tiene Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Shohei Ohtani nació 5 de julio de 1994 por lo que actualmente tiene 31 años de edad y en 2024 firmó contrato con los Dodgers por una década por lo que estaría ligado al equipo angelino por lo menos hasta que cumpla 40 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Ohtani nació el 5 de julio por lo que según la astrología su signo zodiacal es cáncer.

¿Quiénes son los papás de Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

El padre de Shohei Ohtani se llama Toru Ohtani, también practicó béisbol en donde fue jardinero de un equipo de la liga industrial de Japón, respecto a su mamá, se llama Kayoko Ohtani, quien fue una destacada jugadora de bádminton en Japón y el mismo Ohtani declaró que nunca pudo ganarle.

¿Quiénes son los hermanos de Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Shohei Ohtani tiene dos hermanos, Ryuta Ohtani, quien también se dedicó al béisbol y luego pasó a ser mánager y Yuka Ohtani, quien jugó voleibol y ahora es enfermera en Japón.

¿Quién es la pareja de Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Ohtani siempre ha sido muy reservado con su vida privada y amorosa pero en 2024 publicó en redes que contrajo matrimonio con Mamiko Tanaka quien fuera una basquetbolista japonesa destacada y con quien tuvo una hija.

¿Tiene hijos Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Sí, Shohei tiene una hija que nació a principios del 2025 y de la cual se desconoce su hombre pero por una publicación del propio jugador se sabe su sexo.

¿En qué equipos ha jugado Shohei Ohtani? El beisbolista de los Dodgers que aseguran viene de otro planeta

Los inicios de Ohtani en béisbol fueron en la liga japonesa donde hizo su debut a los 18 años con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, equipo con el que estuvo hasta 2018 cuando dio el salto a la MLB con Los Ángeles Angels y en 2024 llegó a los Dodgers donde detonó una bomba inédita de 700 millones por una década de contrato y con el cual ya ganó una Serie Mundial en 2024.

Shohei Ohtani consiguió dos récord en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 de Dodgers vs Blue Jays

El pasado lunes 27 de octubre los Dodgers y Blue Jays nos regalaron un Juego 3 de Serie Mundial que sin duda pasará a la historia del béisbol y en donde la gran figura fue Shohei Ohtani quien logró dos récord ese mismo día.

En concreto lo que hizo Shohei Ohtani consta de dos jonrones y dos dobles dentro de los primeros cuatro apariciones que tuvo lo que lo coloca como el beisbolista con más extrabases en una juego de Serie Mundial desde 1906, es decir tuvieron que pasar 119 años para que otro pelotero igualara lo que hizo Frank Isbell.

Finalmente, Ohtani llegó a nueve bases en dicho juego estableciendo un nuevo récord en postemporada cabe aclarar que también se convirtió en el primer jugador en recibir 5 bases por bolas consecutivas, incluidas 5 de forma intencional, en un juego de Serie Mundial.