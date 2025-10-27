El béisbol mexicano está gozando de un buen momento, en la última edición del Clásico Mundial la novena tricolor hizo vibrar e ilusionar a todo el país y ahora en el marco de la Serie Mundial 2025, una estrella de los Dodgers se apunta para representar a México.

Se trata de Andy Pages, jardinero central de los Dodgers quien previo al arranque de la Serie Mundial habló en el Día de Medios y soltó una declaración que hizo ilusionar a los fans mexicanos de cara al Clásico Mundial.

Andy Pages, pelotero de 24 años, es una de las grandes promesas de la novena angelina y debido a su esposa que es mexicana podría recibir la nacionalidad y con ello subirse al barco Tricolor para representar a México en un futuro.

¿Dónde firmamos? Estrella de los Dodgers afirma que jugaría con México en el Clásico Mundial

En el Día de Medios previo al Juego 1 de la Serie Mundial 2025 de Dodgers vs Blue Jays, el jardinero angelino Andy Pages dejó entrever la posibilidad de representar a México en el Clásico Mundial en un futuro.

En la entrevista, el cubano Pages expresó su deseo de jugar un Clásico Mundial en un futuro, sin importar el país al que represente, ya que lo que a él le gusta es practicar este deporte y no le cierra las puertas a México.

“Mi esposa es mexicana, hay personas que me han preguntado, no sabría decirte si se podría, pero de darse la oportunidad, yo lo hago porque obviamente lo que a mí me gusta es jugar béisbol donde sea pero no podría asegurarte nada ahorita” comentó Pages.

¿Qué necesita Andy Pages, estrella de los Dodgers, para jugar con México en el Clásico Mundial?

Como ya vimos Andy Pages no rechaza la posibilidad de representar a México en el Clásico Mundial en un futuro y aunque sus declaraciones emocionan a los fans, el jardinero de los Dodgers no sería elegible para la edición de 2026.

Esto debido a que aunque está casado con una mexicana, él todavía no tiene los papeles que se necesitan para ser elegible en el Clásico Mundial 2026, pero la posibilidad de ver a Pages en la novena tricolor es una idea que entusiasma a muchos.

Su caso recuerda al de Randy Arozarena, quien también se nacionalizó mexicano y este cambio le permitió representar a México en el Clásico Mundial 2023 donde quedaron terceros tras caer en las semifinales ante la escuadra japonesa liderada por Shohei Ohtani.