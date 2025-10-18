Los Dodgers barrieron a los Milwaukee Brewers con una brillante actuación de Shohei Ohtani en el Juego 4 de la Serie de Campeonato y de esta manera se meten por segundo año consecutivo a la Serie Mundial.

Shohei Ohtani fue el pitcher abridor en el Juego 4 de la Serie de Campeonato ante Brewers, lanzó 6.1 entradas en el Dodger Stadium y no permitió ninguna carrera dejando el camino abierto para la barrida de su equipo.

Con tres jonrones incluidos del astro nipón, la novena angelina derrotó 5-1 a los cerveceros para así consagrarse campeones de la Liga Nacional y regresar a la Serie por el Título del Comisionado.

Nota en desarrollo, en breve más información.