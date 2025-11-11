Otra estrella del beisbol japonés apunta hacia las Grandes Ligas. Y es que es cada vez más común ver a los peloteros nipones convertirse en estrellas de la MLB, tal como sucede actualmente con Shoei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Shota Imanaga o Seiya Suzuki, por lo que ahora, un nuevo beisbolista del país del sol naciente apunta hacia los Estados Unidos y hay quien cree que los Dodgers podrían ser su destino.

Se trata de Munetaka Murakami, un beisbolista japonés que es la sensación en su país, juega como tercera base y lleva algunas temporadas con registros de bateo sobresalientes que han llamado poderosamente la atención en las Grandes Ligas, por lo que, como agente libre, tiene en estos momentos un periodo de 45 días para firmar con los Dodgers o cualquier otro equipo de la MLB que esté decidido a contratarlo y convertirlo en su estrella.

Vale la pena mencionar que, según lo publicado por The Athletic, Murakami se encuentra dentro de los 20 agentes libres más deseados y sus condiciones lo tienen a las puertas de la posibilidad de firmar un contrato de aproximadamente ocho años por 158 millones de dólares.

¿Por qué Munetaka Murakami puede ser estrella de Grandes Ligas?

Munetaka Murakami ha llamado poderosamente la atención de más de un equipo de las Grandes Ligas que tienen la certeza de que puede convertirse en una estrella en el beisbol de los Estados Unidos, esto debido a las condiciones que tiene como pelotero, las cuales ha mostrado durante los últimos años en su natal Japón.

El mejor año de Munetaka Murakami fue el 2022, toda vez que alcanzó una temporada histórica al disputar 141 partidos en los que conectó 56 cuadrangulares, produjo 134 carreras con un promedio de .318; además de eso, se convirtió en el beisbolista japonés con más palos de vuelta entera en un año. Estas cualidades lo volvieron objeto de deseo en las Grandes Ligas.

Desde la perspectiva de los analistas de la Nippon Professional Baseball, Munetaka Murakami tiene un poder bruto mayúsculo con respecto a cualquier bateador, lo que les llama la atención por tratarse de una liga que, históricamente, ha preponderado la técnica por encima de la fuerza.

Starting tomorrow, Munetaka Murakami will have 45 days to sign with an MLB team. He has 265 career home runs with a .945 OPS in eight seasons in Japan pic.twitter.com/N6jJkzjsR3 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 7, 2025

Los más interesados en la MLB por firmar a Murakami

Según diferentes reportes, hay cuatro interesados principales en la MLB por firmar a Murakami en este periodo de 45 días que se encuentra en curso. Nueva York y Los Ángeles son los que han manifestado un mayor interés; sin embargo, Filadelfia y San Diego también han levantado la mano para entrar en una puja.

De tal forma, Munetaka Murakami será un nombre del cual se escuche mucho en las próximas semanas y un equipo de la MLB terminará por ganar la carrera por el pelotero japonés que podría convertirse en la nueva estrella de las Grandes Ligas.