La Selección Mexicana de Beisbol trabaja en su preparación de cara al Clásico Mundial 2026 y ha colocado en agenda un par de duelos amistosos de alto calibre, entre los que destaca el México vs Dodgers, un partido que dividirá el corazón de los mexicanos.

El partido México vs Dodgers apenas se anunció y ya ha levantado altas expectativas, pues para nadie es un secreto la gran cantidad de aficionados mexicanos que apoyan a los actuales campeones de la Serie Mundial.

Los Ángeles Dodgers acaban de consagrarse campeones de la Serie Mundial luego de vencer a los Blue Jays en un intenso e histórico Juego 7. Y sí, ahora serán rivales de la Selección Mexicana de Beisbol.

Además del duelo ante Los Ángeles Dodgers, la Selección Mexicana de Beisbol jugará un partido frente a los Arizona Diamondbacks. Ambos encuentros se celebrarán en marzo en Arizona.

¿Cuándo será el partido amistoso México vs Dodgers?

El partido de preparación México vs Dodgers rumbo al Clásico Mundial 2026 se disputará el 4 de marzo en Arizona. Un día antes, la Selección Mexicana de Beisbol se medirá a los Arizona Diamondbacks.

Tanto los Angeles Dodgers como los Arizona Diamondbacks tienen una gran afición mexicana, por lo que el corazón de México estará dividido para estos juegos de preparación.

El gran cariño hacia los Dodgers de parte de la afición mexicana creció significativamente desde el arribo de Fernando Valenzuela, otrora leyenda del equipo.

Partidos de preparación de la Selección Mexicana de Beisbol. (@MLB_Mexico)

México estará en el Grupo B de la Serie Mundial 2026

Con los partidos ante Dodgers y los Diamondbacks en agenda, México se preparará para encarar la Serie Mundial 2026. Campeonato que se disputará del 6 al 11 de marzo próximo.

México comparte el Grupo B con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Los juegos se disputarán en el Daikin Park, estadio de los Houston Astros.

La competencia del grupo será del 6 al 11 de marzo, las semifinales el domingo 15 y lunes 16, mientras que la final, que tendrá como sede Miami, se jugará el martes 17.

En el 2023, México cayó en semifinales ante Japón, donde destaca el gran Shohei Ohtani, figura de los Ángeles Dodgers.