El ciclista Isaac del Toro fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte 2025, pero no se salvó de una tremenda confusión, pues en la presentación lo cambiaron de disciplina.

El viernes 28 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, en la cual se entregaron las preseas a los mejores atletas del país, así como a entrenadores y directivos.

Entre los galardonados destacó la joven promesa del ciclismo mundial, Isaac del Toro, sin embargo, durante la premiación se registró un gran error debido a que le cambiaron de deporte.

Premio Nacional del Deporte 2025 (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Lo anterior debido a que a en el acto a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Isaac del Toro fue presentado como representante de la "disciplina en atletismo“.

Así ocurrió a pesar de que durante todo el 2025, Isaac del Toro acaparó primeras planas y las conversaciones debido a su sorpresiva irrupción en el ciclismo profesional a nivel mundial.

Cabe destacar que el ciclista de 22 años originario de Baja California, inició su formación en dicha disciplina cuando tenía solo 11 años de edad y desde entonces no se enfocó en ningún otro deporte.

Premio Nacional del Deporte 2025: Los ganadores

Además de Isaac del Toro, durante la ceremonia del Premio Nacional del Deporte 2025 que se realizó en Palacio Nacional, la Conade y la presidenta Claudia Sheinbaum, entregaron otros galardones a más deportistas en activo:

Osmar Olvera: clavados

Uziel Muñoz: atletismo, en la categoría de lanzamiento de bala

Maya Becerra: deporte paralímpico en la categoría de tiro con arco

Osiris Aneth Machado: deporte paralímpico de alto rendimiento

Luis Carlos López Valenzuela: paraAtletismo

Alegna González: marcha atlética

Aunado a ello, en el acto que se celebró el 28 de noviembre, las autoridades federales otorgaron reconocimientos a más deportistas debido a su trayectoria destacada: