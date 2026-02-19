Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destacando su “hiperactividad” como una cualidad que impulsa más oportunidades para los atletas mexicanos.

Durante la mañanera del 19 de febrero, reconoció que, pese a los limitados recursos, Rommel Pacheco busca soluciones para apoyar a los deportistas y generar inspiración.

Sheinbaum resaltó además la participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde se obtuvieron importantes reconocimientos aunque no medallas.

Claudia Sheinbaum reconoce a Rommel Pacheco y su hiperactividad para la Conade

En la mañanera del 19 de febrero de 2026, la presidenta de México fue cuestionada sobre los excelentes resultados que los deportistas mexicanos, apoyados por la Conade, están demostrando.

Ante ello, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que Rommel Pacheco está realizando frente a la Comisión destacando que “es hiperactivo”, aludiendo a que es un punto a favor de su desempeño.

Esto debido a que compartió que el director de la Conade ha buscado más oportunidades donde los deportistas del país se puedan desempeñar, siendo inspiración para ellos al prepararse.

“Está haciendo muy buen trabajo Rommel [Pacheco], es muy hiperactivo también (...) Él ha buscado un mecanismo en que nuestros atletas puedan ir a más competencias, eso los foguea y tienen mejores resultados en su momento o en campeonatos mundiales o en olimpiadas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, reconoció que aunque Pacheco tenga “pocos recursos” trabajaba para resolver cómo le puede hacer, “siempre busca la manera de resolver los problemas”.

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que Rommel Pacheco ha hecho en la Conade, destacando los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que aunque no hubo medallas sí grandes reconocimientos.

Estos fueron los reconocimientos de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: