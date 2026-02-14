Lasse Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, al competir en el slalom gigante de esquí alpino en Milán-Cortina 2026.

Historia pura protagonizada por Lasse Gaxiola, el joven de 18 años que siguió la huella de si madre Sarah Schleper hasta competir en Milán-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola debutó en Milán-Cortina 2026 (John Locher / AP)

¿En qué lugar quedó Lasse Gaxiola en Milán-Cortina 2026?

Lasse Gaxiola terminó en el lugar 53 del slalom gigante de esquí alpino en Milán-Cortina 2026.

El joven de 18 años soportó la presión, como lo hizo hace unas semanas cuando atrapó su boleto para el slalom gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno (eSPECIAL)

La herencia de Lasse Gaxiola sobre la nieve de Milán-Cortina 2026

En el año 2011, Sarah Schleper, madre de Lasse Gaxiola, compitió por última vez en la Copa del Mundo antes de poner una pausa a su carrera cuando aún competía con la bandera de Estados Unidos.

Sarah Schleper levantó a su pequeño hijo, Lasse, para hacer un recorrido en el slalom con él en brazos.

Quince años después, Sara Schleper y Lasse Gaxiola ya hicieron historia al competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola, esquiador mexicano (John Locher / AP)

¿Cuándo comenzó su carrera Lasse Gaxiola? Historia y debut profesional

Lasse Gaxiola nació el 30 de enero de 2008 en Colorado, Estados Unidos. En el seno de una familia con gran pasión por el esquí, que lo llevó hasta los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lasse recibió su nombre en honor al campeón olímpico noruego Lasse Kjus, y creció bajó la guía de la leyenda Erich Sailer.

Su entrenador en los Juegos Olímpicos es Hubertus Von Hohenlohe, el príncipe alemán de 67 años que también compitió para México en los Juegos Olímpicos.