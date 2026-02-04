Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 ya comienzan a tomar forma y una de las grandes expectativas gira en torno a las 16 disciplinas deportivas que integrarán la competencia.
El programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, combinando tradición, velocidad, técnica y resistencia en escenarios de nieve y hielo.
Y si eres aficionado al futbol u otros deportes, puede que encuentres una similitud en algún deporte que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026.
Habrá deportes de hielo y nieve en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Entre los deportes de nieve que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el esquí alpino destaca por sus descensos a gran velocidad en pistas empinadas, mientras que el esquí de fondo pone a prueba la resistencia de los atletas en recorridos largos, algo similar a lo que pasa con los pilotos de la Fórmula 1.
Otra de las disciplinas que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 es el esquí freestyle que ofrece el lado más espectacular con saltos y acrobacias, y el snowboard mantiene su atractivo con pruebas de trucos y descensos.
El biatlón, una de las disciplinas más exigentes, mezcla esquí de fondo con tiro de precisión. A ellos se suman el salto de esquí, la combinada nórdica y el esquí de montaña, este último como gran novedad olímpica en 2026, con ascensos y descensos en alta montaña.
En los deportes de hielo, el patinaje artístico combina deporte y expresión artística, mientras que el patinaje de velocidad y el short track ofrecen carreras intensas y estratégicas. Los deportes de deslizamiento incluyen el bobsleigh, el luge y el skeleton, disciplinas que se caracterizan por descensos a gran velocidad en trineos sobre pistas heladas, donde el control y la valentía son fundamentales.
Deportes de nieve
- Esquí alpino
- Esquí de fondo
- Esquí freestyle
- Esquí de montaña (debut olímpico en 2026)
- Salto de esquí
- Combinada nórdica
- Snowboard
- Biatlón
Deportes de hielo
- Patinaje artístico
- Patinaje de velocidad
- Patinaje de velocidad en pista corta (short track)
- Hockey sobre hielo
- Curling
Deportes de deslizamiento
- Bobsleigh
- Luge
- Skeleton
Hockey sobre hielo podrían disfrutarlo los amantes del futbol
El hockey sobre hielo se mantiene como uno de los deportes más populares por su dinamismo y contacto físico, tal como ocurre con el futbol, a diferencia de que aquí es una portería más pequeña.
Con esta variedad de disciplinas, Milán–Cortina 2026 promete ser una edición vibrante, en la que la innovación convive con deportes históricos y donde atletas de todo el mundo buscarán la gloria olímpica en condiciones extremas.