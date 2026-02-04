Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 ya comienzan a tomar forma y una de las grandes expectativas gira en torno a las 16 disciplinas deportivas que integrarán la competencia.

El programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, combinando tradición, velocidad, técnica y resistencia en escenarios de nieve y hielo.

Y si eres aficionado al futbol u otros deportes, puede que encuentres una similitud en algún deporte que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026.

Habrá deportes de hielo y nieve en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Entre los deportes de nieve que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el esquí alpino destaca por sus descensos a gran velocidad en pistas empinadas, mientras que el esquí de fondo pone a prueba la resistencia de los atletas en recorridos largos, algo similar a lo que pasa con los pilotos de la Fórmula 1.

Otra de las disciplinas que habrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 es el esquí freestyle que ofrece el lado más espectacular con saltos y acrobacias, y el snowboard mantiene su atractivo con pruebas de trucos y descensos.

El biatlón, una de las disciplinas más exigentes, mezcla esquí de fondo con tiro de precisión. A ellos se suman el salto de esquí, la combinada nórdica y el esquí de montaña, este último como gran novedad olímpica en 2026, con ascensos y descensos en alta montaña.

En los deportes de hielo, el patinaje artístico combina deporte y expresión artística, mientras que el patinaje de velocidad y el short track ofrecen carreras intensas y estratégicas. Los deportes de deslizamiento incluyen el bobsleigh, el luge y el skeleton, disciplinas que se caracterizan por descensos a gran velocidad en trineos sobre pistas heladas, donde el control y la valentía son fundamentales.

Deportes de nieve

Esquí alpino

Esquí de fondo

Esquí freestyle

Esquí de montaña (debut olímpico en 2026)

Salto de esquí

Combinada nórdica

Snowboard

Biatlón

Deportes de hielo

Patinaje artístico

Patinaje de velocidad

Patinaje de velocidad en pista corta (short track)

Hockey sobre hielo

Curling

Deportes de deslizamiento

Bobsleigh

Luge

Skeleton

Hockey sobre hielo podrían disfrutarlo los amantes del futbol

El hockey sobre hielo se mantiene como uno de los deportes más populares por su dinamismo y contacto físico, tal como ocurre con el futbol, a diferencia de que aquí es una portería más pequeña.

Con esta variedad de disciplinas, Milán–Cortina 2026 promete ser una edición vibrante, en la que la innovación convive con deportes históricos y donde atletas de todo el mundo buscarán la gloria olímpica en condiciones extremas.