México afronta los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026 con cinco atletas encabezados por Donovan Carrillo, en medio de la falta de apoyo institucional y escasa infraestructura para deportes invernales.

Pese a las dificultades, México busca consolidar avances logrados gracias al esfuerzo individual de sus representantes.

La gran aparición del mexicano Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo se convirtió en el primer patinador mexicano en una justa invernal en 30 años, en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

México participó en 2022 con 4 deportistas en las siguientes disciplinas:

Donovan Carrillo | patinaje artístico, individual varonil

Sarah Schleper | slalom gigante y supergigante

Jonathan Soto | cross country, 15 kilómetros

Rodolfo Dickson | slalom supergigante

Cinco atletas mexicanos clasificaron a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026

Encabezados por el patinador Donovan Carrillo, cinco atletas mexicanos representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno, MilanCortina 2026.

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico

Sara Schleper | Esquí Alpino

Lasse Gaxiola | Esquí Alpino

Regina Martínez | Esquí de Fondo

Allan Corona | Esquí de Fondo

El apoyo para que atletas mexicanos lleguen a los Juegos Olímpicos de Invierno

Salvo Donovan Carrillo, el resto de los atletas mexicanos que clasificaron a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026, no tuvieron un gran apoyo para clasificar al evento.

Incluso Donovan Donovan no tuvo la ayuda completa de la Conade en su preparación, por lo que cubrió con sus recursos algunos de los gastos.

De acuerdo a datos publicados por la periodista Beatriz Pereyra, el Comité Olímpico Mexicano le otorgó alrededor de 700 mil pesos a la Federación Mexicana de Patinaje sobre Hielo y Deportes de Invierno.

Un presupuesto insuficiente para que los atletas se preparen de manera adecuada.

La infraestructura para practicar deportes invernales

México no cuenta con la infraestructura adecuada para la práctica y preparación de los atletas que participan en deportes invernales, quienes suelen ir a otros países a entrenar.

Estos son algunos de los espacios donde se pueden practicar deportes de invierno a buen nivel:

Esquí Alpino y Snowboard | Bosques de Monterreal, en Coahuila.

Patinaje Artístico | Pistas de Hielo en la Ciudad de México.

Hockey sobre Hielo | Ice Station del Forum Buenavista en la CDMX.

Curling |Hapii Arena, ubicada en Quintana Roo

Las federaciones que rigen el deporte invernal en México

En México sí existen federaciones específicas para el apoyo de los deportes invernales, que cuentan con el respaldo del Comité Olímpico Mexicano (COM).