¿Quién es Regina Martínez? Se trata de la mexicana esquiadora que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 sin apoyo de la Conade y de quien te contamos estos datos:

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez es una mexicana esquiadora que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de transformar su vida y profesión como médica por completo para dedicarse al deporte.

La historia de la competidora ha llamado la atención debido a que a pesar de que en la CDMX no hay nieve, ha entrenado arduamente y logró clasificarse a la máxima justa deportiva de invierno, en la disciplina de cross country.

Con ello, Regina Martínez será la primera mexicana en competir en cross country en los Juegos Olímpicos de Invierno, debido a que representará al país en la edición Milano-Cortina 2026.

Cabe destacar que también ha entrenado en Europa, Canadá y Estados Unidos en pistas nevadas, para lo cual combinó jornadas intensas y ajustes técnicos, con campamentos y competencias previas para afinar su ritmo.

También ha afrontado el ciclo olímpico Milano-Cortina 2026, pese a que no cuenta con apoyo económico de la Conade, por lo que ha recurrido a patrocinadores privados y recursos propios con los que cubre viajes, equipo y campamentos.

¿Qué edad tiene?

De acuerdo con lo indicado en reportes periodísticos publicados durante el 2025, la esquiadora mexicana que participará en Milano-Cortina 2026, tiene entre 32 y 33 años de edad.

¿Quién es su esposo?

A pesar de que se mantiene muy activa en redes sociales, Regina Martínez no suele compartir información relacionada con su entorno personal, por lo que no se sabe con precisión si tiene esposo o alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es?

No se cuenta con detalles como el relacionado con su fecha de nacimiento o su día de cumpleaños, motivo por el que no es posible establecer cuál es el signo zodiacal que le corresponde.

¿Cuántos hijos tiene?

Aun cuando no se tiene precisión sobre dicho dato, a partir de las entrevistas que ha ofrecido a diversos medios y las publicaciones de sus redes, se podría determinar que Regina Martínez no tiene hijos.

¿Qué estudió?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta la esquiadora mexicana, los datos que se han publicado en perfiles y entrevistas que ha dado, refieren que estudió lo siguiente:

Medicina en Estados Unidos

Especialización en urgencias ejercida en diversos hospitales

¿En qué ha trabajado?

En cuando a la experiencia profesional que ha desarrollado Regina Martínez, se tiene conocimiento de pocos detalles, pero es posible establecer que ha trabajado en lo siguiente:

Médica de urgencias en varios hospitales en Estados Unidos

Atleta de esquí de fondo en la disciplina de cross country

Fondista que representará mexicana en Milano-Cortina 2026

La mexicana esquiadora, Regina Martínez, se alista para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde hará historia al convertirse en la primera mujer del país en participar en cross country.

La justa olímpica la enfrentará sin apoyo económico de la Conade, recurriendo a patrocinadores privados y recursos propios para cubrir gastos de viajes, equipo y preparación rumbo a la máxima cita invernal.