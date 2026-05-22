Kyle Busch, ex piloto de automovilismo experimentó falta de aire, sintió que se estaba sobrecalentando y tosía sangre el día anterior a su muerte, según lo reveló una llamada al 911.

Kyle Busch murió el jueves 22 de mayo a los 41 años de edad, pero no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte.

Trascendió que Busch fue hospitalizado tres días antes de que fuera a competir en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

¿Qué reveló la llamada al 911 sobre la muerte de Kyle Bush?

De acuerdo a los reportes filtrados de la llamada al 911 hecha previa a la muerte de Kyle Busch, éste dejó de responder mientras realizaba pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles, y fue trasladado a un hospital en Charlotte.

Se sabe que Busch estaba tendido en el suelo del baño, y el hombre que hizo la llamada al 911 indicó al operador que estaba despierto.

“Tengo a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre, tosiendo algo de sangre”

Fotografía en memoria de Kyle Busch en la pantalla previo al Charlotte Motor Speedway (Matt Kelley / AP Photo/Matt Kelley)

Honran la memoria de Kyle Bush tras su muerte

Cielos grises cubrían la pista en un día inusualmente fresco en Concord, un escenario adecuado para la foto en memoria de Kyle Busch en la pantalla de video, previo a la la carrera de la serie de camionetas Trucks de NASCAR.

Christopher Bell será uno de los pilotos que planean correr en la carrera de la serie de camionetas Trucks de NASCAR el viernes por la noche, una competencia en la que Busch estaba programado para participar.

Busch ganó la carrera de Trucks de la semana pasada en Dover —la última victoria de su carrera—, lo que le dio 134 triunfos en las tres series nacionales de NASCAR, la mayor cantidad para cualquier piloto.