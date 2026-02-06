Allan Corona participará por México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El esquiador mexicano, Allan Corona, tendrá su debut en Milán-Cortina 2026 en el esquí alpino en los 10 kilómetros salida de intervalos en un deporte que desarrolló en los últimos cinco años, tras vivir en Noruega.

¿Quién es Allan Corona?

Allan Corona de 35 años de edad nació en la Ciudad de México el 16 de febrero 1990, pero creció en Tijuana y actualmente vive en Noruega. A los 12 años empezó en el futbol americano, aunque más tarde se inclinó por el triatlón, que convoca a competir 1.5 kilómetros de natación, 40 km en bicicleta y cierra con 10 km de carrera pedestre.

Allan Corona se metió de lleno al esquí alpino gracias a la influencia de su padre y lo que comenzó con una visita a Noruega durante la pandemia de COVID-19, se convirtió en la decisión de dejar su hogar y mudarse permanentemente a ese país europeo junto a su familia.

Allan Corona, esquiador mexicano. (especial)

Los retos llegaron rápido y en 2022 logró su debut en una competencia de la FIS en Akureyri (ISL) 2022. Un año después, en 2023, tuvo su primera participación en un Campeonato del Mundo en Planica, Eslovenia, al que seguiría el Campeonato del Mundo Trondheim 2025.

Ahora, en Milán-Cortina 2026, vivirá su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno con el objetivo de lograr cosas importantes durante la competencia.

¿Qué deporte practica Allan Corona?

Allan Corona es un esquiador mexicano.

¿Qué edad tiene Allan Corona?

Allan Corona, esquiador mexicano, tiene 35 años de edad.

¿Allan Corona está casado?

Allan Corona no suele compartir mucho sobre su vida privada, sin embargo, se sabe que tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Allan Corona?

El esquiador mexicano Allan Corona nació en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1990, por lo que su signo zodiacal es Acuario, que se caracterizan por ser individuos independientes, creativos, románticos.

Allan Corona, esquiador mexicano. (@allandanielcorona)

¿Allan Corona tiene hijos?

Sí, el esquiador de fondo mexicano Allan Corona tiene tres hijos.

¿Qué estudió Allan Corona?

Estudió Medicina y su formación académica y profesional lo llevó a Minnesota, Estados Unidos, entorno donde descubrió su pasión por la nieve y el esquí.

Principales logros de Allan Corona

Debutó en competencias de la Federación Internacional de Esquí (FIS) en 2022, logrando un noveno puesto en Islandia, y compitió en su primer Mundial en 2023.

También ha sido reconocido como embajador de la marca “Lululemon Europe”, apoyando a la comunidad a través del deporte.