Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo felino. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la Final de ida de la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul necesitan ganar en tiempo normal, tiempos extras o penaltis para sumar el título a su historia.

Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul en el duelo de vuelta de la final de la Liga MX. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro auriazul.

Pronóstico: Pumas 2-1 Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones para la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se miden en la vuelta de la Final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Christian Ebere

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón de la Liga MX (Brandon / Brandon)

Pumas vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul cierran la Final de la Liga MX. Domingo 24 de mayo; 19 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.