Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo felino. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la Final de ida de la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul necesitan ganar en tiempo normal, tiempos extras o penaltis para sumar el título a su historia.

Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul en el duelo de vuelta de la final de la Liga MX. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro auriazul.

Pronóstico: Pumas 2-1 Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones para la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se miden en la vuelta de la Final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
  • Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna
  • Delanteros: Juninho y Robert Morales

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
  • Delanteros: Christian Ebere
Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de la Final de la Liga MX.
Pumas y Cruz Azul definirán al campeón de la Liga MX (Brandon / Brandon)

Pumas vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver la Final de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul cierran la Final de la Liga MX. Domingo 24 de mayo; 19 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

  • Partido: Pumas vs Cruz Azul
  • Fase: Vuelta de la Final de Liga MX
  • Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX