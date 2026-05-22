Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo felino. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la Final de ida de la Liga MX.
Pumas y Cruz Azul necesitan ganar en tiempo normal, tiempos extras o penaltis para sumar el título a su historia.
Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final de la Liga MX
Pumas vs Cruz Azul en el duelo de vuelta de la final de la Liga MX. El pronóstico es 2-1 a favor del cuadro auriazul.
Pronóstico: Pumas 2-1 Cruz Azul
Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones para la Final de la Liga MX
Pumas vs Cruz Azul se miden en la vuelta de la Final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Christian Ebere
Pumas vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver la Final de la Liga MX
Pumas vs Cruz Azul cierran la Final de la Liga MX. Domingo 24 de mayo; 19 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta de la Final de Liga MX
- Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX