Donovan Carrillo tuvo una gran actuación en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, este viernes 13 de febrero.

Con su mejor marca de la temporada, 219.06 puntos, Donovan Carrillo brilló en la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026.

¿Cómo fue la participación de Donovan Carrillo en la final de Milán Cortina 2026?

La aparición de Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inició bajo los acordes de la canción “A mi manera”.

Donovan Carrillo fue el segundo patinador en aparecer en la final de Milán-Cortina 2026, y ataviado en un elegante color negro, trazó la pista de hielo con grandes ejecuciones.

Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's free skate program in figure skating at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) (Francisco Seco / AP)

Donovan Carrillo no desfraudó en la final de Milán-Cortina 2026

Las miradas de todo México estaban sobre Donovan Carrillo, quien en su segunda final de Juegos Olímpicos de Invierno no defraudó.

“My way” de Elvis Presly, seguido del “Rock de la cárcel”, siguieron la rutina de Donovan Carrillo, quien terminó hincado para besar el hielo y recibir la ovación de los asistentes.

Con sus mejores ejecuciones en la temporada, Donovan Carrillo se ganó a pulso los aplausos recibidos.

Información en desarrollo...