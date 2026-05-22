Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, así que necesitan ganar la vuelta para sumar otro título a su historia en el futbol mexicano.

En la Final de la Liga MX, la posición conseguida durante el torneo solo da la ventaja de cerrar la serie en casa, pero ganar el título hay que superar en el marcador global el rival.

Pumas y Cruz Azul necesitan ganar la Final de vuelta para quedarse con el título

Si Pumas de Efraín Juárez y Cruz Azul de Joel Huiqui quieren quedarse con el título del Clausura 2026 en la Liga MX, no tienen otro camino más que el del triunfo por cualquier marcador.

Después del empate 0-0 en el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie está completamente abierta.

A continuación te enlistamos lo que hay que tomar en cuenta respecto a la definición de la Final de la Liga MX:

Los criterios de desempate en la Final de la Liga MX han cambiado respecto a las rondas anteriores.

El liderato general de Pumas ya no le otorga el triunfo en caso de empate global.

Cualquier victoria por cualquier marcador corona al ganador entre Pumas y Cruz AZUL.

Si empatan tras los 90 minutos, se jugarán dos tiempos de 15 minutos.

En caso de mantenerse el empate habrá tanda de penaltis hasta encontrar al ganador del título.

Efraín Juárez busca su primer título como DT en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Las claves de Pumas y Cruz Azul para ganar el título de la Liga MX

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX, Pumas vs Cruz Azul, tendrá situaciones claves para cada equipo en la búsqueda del título del Clausura 2026.

Pumas:

Pumas debe aprovechar la localía, pues cerrar la Final en el Olímpico Universitario con su afición tras resistir en la ida le da ventaja en el aspecto emocional.

Pumas necesita ser más agresivo e ir en busca del triunfo que le dé el título de la Liga MX.

Keylor Navas tiene que seguir siendo clave para evitar que haya goles en contra de Pumas.

Cruz Azul