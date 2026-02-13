Allan Corona cumplió el sueño olímpico en los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, al convertirse en cuarto mexicano en participar en la prueba de esquí de fondo.

Completar la prueba varonil en esquí de fondo en Milán-Cortina 2026, fue un triunfo para el mexicano Allan Corona.

Allan Corona en Milán-Cortina 2026 (Matthias Schrader / AP)

¿Cómo quedó Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

Allan Corona participó en la prueba varonil de de esquí de fondo en los 10 kilómetros salida masiva libre, prueba que terminó en el lugar 105 con un tiempo de 28:33.9, en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lugar Allan Corona: 105 en los 10 km de esquí de fondo

Allan Corona y una amistad con sabor olímpico

Además de hacer historia y terminar en el lugar 105 en Milán-Cortina 2026, Allan Corona selló su pacto de amistad con el sudrafricano Matt Smith, a quien recibió al cruzar la meta.

El sudafricano Matt Smith aprovechó el momento para decirle a Allan Corona: “nos vemos en el 2030”.

Una amistad con sabor olímpico que nació durante la pandemia de Covid-19, cuando Allan Corona hacía triatlón y decidió mudarse a Noruega.

En tierras nórdicas conoció a Smith, quien le enseñó el esquí de fondo que lo llevó hasta los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Qué viene para Allan Corona?

Tras cumplir su sueño olímpico en Milán-Cortina 2026, el mexicano Allan Corona ya está preparado para su siguiente desafío en esquí de fondo.

El Campeonato del Mundo en febrero del 2027 será la siguiente gran prueba para Allan Corona, camino a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, en 2030.