Fue considerado una de las grandes joyas de la Masía, sin embargo, nunca encontró oportunidades en el primer equipo del FC Barcelona y luego de militar en varios equipos lejos de España, viajó a Londres para fichar con Chelsea, pero fue contratado por el Tottenham.

El mercado de fichajes fue muy movido para el exjugador del FC Barcelona y luego de ser relacionado con varios clubes, Tottenham resultó el vencedor en la disputa desde los escritorios.

El futbolista en cuestión jugará por primera vez en la Premier League luego de formarse en el FC Barcelona y militar en el PSG de Francia, PSV de los Países Bajos y RB Leipzig de Alemania.

Hablamos de Xavi Simons, mediocampista neerlandés de 22 años de edad, que buscará despuntar de la mano de los Spurs.

Acuerdo entre RB Leipzig y Tottenham por el traspaso de Xavi Simons, canterano del FC Barcelona

Tottenham presentó a Xavi Simons como su nuevo fichaje para la actual temporada 2025-26, el mediocampista neerlandés fue considerado la gran joya del FC Barcelona y ahora buscará brillar en la Premier League.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, la negociación entre RB Leipzig y Tottenham por el traspaso de Xavi Simons cerró en 60 millones de euros.

El Tottenham llamó y él respondió 😉

¿Por qué Xavi Simons eligió Tottenham por encima de Chelsea?

De acuerdo al medio Bild, Xavi Simons dejó el Leipzig y viajó a Londres con la encomienda de encontrar un nuevo club. Las dos grandes opciones eran Chelsea y Tottenham.

Tottenham se avivó y cumplió con las expectativas económicas del Leipzig y las deportivas de Xavi Simons, con lo cual alcanzó el fichaje.

Mientras que Chelsea desistió en su interés motivado por la búsqueda de Fermín López, otro canterano del FC Barcelona.

¿Cuándo debutará Xavi Simons con el Tottenham?

Xavi Simons acaba de aterrizar en Londres para completar su traspaso al Tottenham, por lo que será muy difícil verlo en acción este fin de semana y su debut en la Premier League tendrá que esperar unas semanas más.

Concretamente el 13 de septiembre, cuando el West Ham recibe al Tottenham en el Estadio Olímpico de Londres, en el marco de la Jornada 4 de la Premier League.