Este lunes 25 de agosto finalizó la jornada 2 de la Premier League con el partido de Newcastle vs Liverpool, donde los reflectores se los llevó Rio Ngumoha, la nueva joya de los Rojos.

Rio Ngumoha con un golazo sobre el tiempo añadido le dio el triunfo al Liverpool de 3-2 ante el Newcastle y con apenas 16 años ya se perfila como la próxima estrella del futbol mundial.

El juvenil inglés tuvo un debut soñado en la Premier League al anotar el gol del triunfo de su equipo por ello hoy te contamos más sobre él, en esta nota.

¿Quién es Rio Ngumoha? La nueva joya del Liverpool

Rio Ngumoha es un futbolista británco, que juega como extremo izquierdo en el Liverpool de la Premier League y que este lunes 25 de agosto hizo su debut en el máximo circuito inglés.

El joven extremo pasó por la academia del Chelsea y en septiembre de 2024 fichó por el Liverpool con el que tuvo la oportunidad de ver sus primeros minutos en la mejor liga del mundo.

¿Qué edad tiene Rio Ngumoha? La nueva joya del Liverpool

Rio Ngumoha, nació el 29 de agosto de 2008 por lo que en el día de su debut en la Premier League tenía 16 años y 361 días, pero el próximo viernes cumplirá 17 años.

¿Quién es la pareja de Rio Ngumoha? La nueva joya del Liverpool

No es de conocimiento público la vida sentimental de Rio Ngumoha por lo que no se sabe si tiene pareja.

¿Tiene hijos Rio Ngumoha? La nueva joya del Liverpool

No se tiene información sobre si Rio Ngumoha tiene hijos aunque por la edad del jugador podría considerarse que no.

¿Cuál es el signo zodiacal de Rio Ngumoha? La nueva joya del Liverpool

Rio nació en agosto por lo que su signo zodiacal es Virgo, que de acuerdo con la astrología son personas que se fijan mucho a los detalles y buscan la perfección.

Rio Ngumoha se convirtió en el goleador más joven de la historia del Liverpool

Rio Ngumoha hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la historia del Liverpool este lunes cuando marcó el 3-2 de su equipo ante el Newcastle.

Con 16 años y 361 días, el extremo anotó en el minuto 10 del tiempo agregado en el partido para sellar una dramática victoria y estableció un nuevo récord en su club.