Papelón de los Red Devils. El Manchester United sumó otro fracaso a su historia reciente al quedar eliminado en la segunda ronda de la EFL Cup por el modesto Grimsby Town, equipo de la cuarta división del balompié británico.

En los 90 minutos, el Grimsby Town comenzó ganándole 2-0 al Manchester United, pero los dirigidos por Ruben Amorim se repusieron e igualaron el partido en la recta final, por lo que se fueron a penales.

Sin embargo, en la tanda de penales los de la cuarta división se impusieron por marcador de 12-11 y dieron una de las sorpresas del torneo por la diferencia de valor de las plantillas entre un equipo y otro.

