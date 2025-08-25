Esta semana se hizo oficial la salida de Edson Álvarez al West Ham, para irse al Fenerbahce. Un cambio drástico el dejar la Premier League para la Liga de Turquía.

Aunque se debe decir que no fue la decisión de Edson Álvarez, todo lo contrario, fue el mismo West Ham que le buscó equipo fuera de la Premier League. Sin embargo, los fans ya están reprochando esa elección.

Aún así, el mexicano dejó buenos números desde que llegó a la mejor liga del mundo en el 2023. Participó en 73 partidos, 5158 minutos, y aunque es un mediocampista defensivo, dejó 2 goles y 3 asistencias.

Ahora se espera que mantenga un buen nivel y que sume minutos, pues es una de las piezas claves para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Alerta en la Premier League: Fans explotan contra West Ham por deshacerse de Edson Álvarez

El viernes 22 de agosto, el West Ham se enfrentó al Chelsea. El exequipo de Edson Álvarez perdió 5 goles por 1, en la segunda joernada de la Premier League.

Ante eso, los aficionados del West Ham explotaron y dejaron ver que extrañan a Edson Álvarez, pues dejaron ver comentarios como estos: “Haz que tenga sentido. Necesitamos centrocampistas y acabamos de enviar al mejor que tenemos. Nos estamos preparando para el descenso”.

Mientras tanto, esa misma semana, el mexicano fue presentado en el Fenerbahce con video y todo. Y seguramente ya no lo veremos con los Hammers de regreso.

La afición del West Ham, FURIOSA por la salida de Edson Álvarez 😡💢



"¿Pueden enviar a Potter de préstamo también?"

"Vendieron al mejor mediocampista del equipo" pic.twitter.com/Phpz3b2a75 — Futbol Picante (@futpicante) August 25, 2025

¿Por qué se fue Edson Álvarez del West Ham? No volverá a la Premier League

De por sí, la parte final de la Premier League 2024/25 fue complicada para Edson Álvarez. Perdió la titularidad y poco a poco dejó de entrar en los planes de Graham Potter.

Fue esa misma razón que Edson Álvarez dejó la Premier League. West Ham no tardó mucho en buscarle acomodo pues le quedaba un año de contrato, por lo que fue cedido al Fenerbahce.