Jordan Carrillo y Kevin Castañeda son los primeros fichajes que Chivas confirmó de cara al torneo Apertura 2026.

Amaury Vergara, presidente, director general y propietario del Club Deportivo Guadalajara, confirmó la noticia vía redes sociales con un mensaje de bienvenida para sus nuevos elementos

Reportes indican que Carrillo y Castañeda firmaron con Chivas para los próximos cuatro años, lo cual resalta un fuerte compromiso con el Rebaño hasta el 2030.

A partir de ahora sabrán lo que es recibir el apoyo de una familia de 40 millones de Chivahermanos. Bienvenidos al equipo más querido e importante del país, Kevin y Jordan. pic.twitter.com/VYcsD7FcYA — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) June 17, 2026

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Con la adición de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, el Rebaño Sagrado buscará recuperarse del trago amargo que Cruz Azul les hizo pasar con su eliminación en semifinales en el torneo anterior.

Ambos elementos se incorporarán al resto de la plantilla lo más pronto posible para iniciar con los trabajos de entrenamiento.

Chivas vs Cruz Azul (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

En su discurso de bienvenida, Amaury Vergara destacó las virtudes de sus nuevos agregados, lo que alentó las esperanzas de los chivahermanos en redes sociales.

De Jordan Carrillo elogió su talento en la cancha, mientras que de Kevin Castañeda resaltó su entusiasmo y creatividad, reconociendo a ambos como elementos de calidad para el próximo torneo.

Por su parte, en videos compartidos del Club al momento del fichaje, se muestran a ambos jugadores felices de portar la camiseta rojiblanca.

La afición ha recibido con entusiasmo estas incorporaciones al equipo, por lo que los ánimos iniciaron bien a semanas del torneo.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX iniciará el 17 de julio de 2026.