Rayo Vallecano vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 3 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los culés.

El FC Barcelona tendrá su tercer partido de visita, ahora en la cancha del Rayo Vallecano, como parte de la Jornada 3 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El FC Barcelona visita al Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 31 de agosto de 2025.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Horario del partido de la Jornada 3 de LaLiga

A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayo Vallecano vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 3 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Rayo Vallecano vs FC Barcelona, el domingo 31 de agosto.

Partido: Rayo Vallecano vs FC Barcelona

Fase: Jornada 3 de LaLiga

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Vallecas

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 3 de LaLiga?

El FC Barceloan ganó 3-2 a Levante en la Jornada 2 de LaLiga, en un partido que se llevó gracias a una remontada en el marcador.

Levante sorprendió al FC Barcelona tomando ventaja de 2-0, pero el equipo local fue incapaz de mantener ese marcador y fue derrotado por los culés.

Con seis puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, empatado con Villarreal, solo que el equipo amarillo tiene mejor diferencia de goles.

¿Cómo quedó Rayo Vallecano en la Jornada 2 de LaLiga?

El Rayo Vallecano, rival del FC Barcelona en la Jornada 3 de LaLiga, enfrentó al Athletic en la jornada anterior, sin mucha suerte tras los 90 minutos jugados.

El Rayo Vallecano perdió el invicto en Bilbao con marcador de 0-1, así que necesita sumar en su cancha para no rezagarse.

Con 3 puntos, el Rayo Vallecano ocupa el lugar 8 de la tabla general de LaLiga.