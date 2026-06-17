A través de sus redes sociales Melanie Martínez compartió un sentido tributo de su exnovio y colega Oliver Tree, quien murió el 14 de junio en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

En su mensaje de despedida, Melanie Martínez resaltó el talento artístico y la personalidad vibrante de Oliver Tree.

Con este mensaje, Melanie Martínez se despidió de su exnovio Oliver Tree

Melanie Martínez compartió en sus Instagram Stories sentirse “completamente destrozada” tras la muerte de su exnovio, Oliver Tree.

Melanie Martínez despide a Oliver Tree (@littlebodybigheart / Instagram )

Expresó lo difícil que era procesar que alguien con quien compartió una etapa tan “específica y formativa” de su vida pudiera irse de repente.

Melanie Martínez recordó la profunda dedicación al arte de Oliver Tree, describiéndolo como un “verdadero artista en todos los sentidos”.

Confesó que admiraba su capacidad para liderar creativamente manteniendo siempre un “sentido de asombro y admiración infantil”, lo cual calificó como algo muy inspirador.

Melanie Martínez recordó a Oliver Tree como alguien de “risa contagiosa y cálida” que provocaba alegría fácilmente en quienes lo rodeaban.

También mencionó que Oliver tenía un “corazón tierno” y lo describió con palabras como “creativo”, “inocente” e “inspirador”.

Concluyó su mensaje con las palabras: “Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles”.

Además, añadió que se quedaría preguntándose qué “truco o proyecto creativo” estaría tramando ahora en el cielo, cerrando con la frase “Todo mi amor”.

Así fue la relación de Melanie Martínez con Oliver Tree

La relación entre Melanie Martínez y Oliver Tree fue una historia breve pero significativa dentro de la escena musical alternativa, caracterizada por una fuerte química y complicidad artística.

Su vínculo comenzó como una amistad en 2019, la cual se hizo pública durante una colaboración para la revista Alternative Press, donde Melanie actuó como editora invitada y entrevistó a Oliver por insistencia de él mismo.

Durante esa conversación, la confianza entre ambos fue notoria a través de bromas; incluso, Oliver declaró que Melanie era su “amor platónico” y “la mujer más hermosa del mundo”.

Confirmaron oficialmente su noviazgo en septiembre de 2019 mediante fotografías compartidas en sus redes sociales.

Aunque optaron por mantener gran parte de su vida privada fuera de los reflectores, destacaron por su estética visual similar y por colaborar profesionalmente durante el tiempo que estuvieron juntos.

Melanie Martínez llegó a describir a Oliver como “el amor de todas mis vidas” en una dedicatoria donde lo defendía de la percepción negativa de algunos seguidores.

La relación llegó a su fin a mediados de 2020, tras poco menos de un año de noviazgo, aunque la confirmación oficial por parte de la cantante no llegó hasta junio de 2021.

Ambos artistas enfatizaron que la separación ocurrió en buenos términos y de mutuo acuerdo, manteniendo una relación de respeto y cordialidad desde entonces.

Tras la ruptura, Melanie Martínez demostró que aún existía un vínculo de cariño al defender públicamente a Oliver en repetidas ocasiones frente al acoso y los rumores de infidelidad difundidos por algunos fanáticos.