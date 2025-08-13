A tan solo unos días de que arranque la temporada futbolística en la Premier League, el Chelsea está en conversaciones con el Manchester United por el fichaje de una de sus estrellas.

Después de ganar el Mundial de Clubes 2025 el Chelsea sigue buscando jugadores que le ayuden a ganar la Premier League, misma que no consiguen desde la temporada 2016-17.

De acuerdo con distintos reportes, los Blues entablaron negociaciones con los Red Devils por el fichaje de Alejandro Garnacho quien presiona a su club para un posible traspaso.

¡Bombazo en la Premier League! Chelsea está muy cerca de fichar a estrella del Manchester United

La derrota del Manchester United en la final de la Europa League, provocó que Alejandro Garnacho hablara sobre lo que fue la temporada de su equipo, declaraciones que no cayeron nada bien en la directiva.

Tras estos primeros indicios de una posible salida, Alejandro Garnacho fue relacionado con distintos clubes pero hasta hace unos días su nombre fue vinculado con otro club inglés, el Chelsea.

El periodista Fabrizio Romano reveló que ya hay un acuerdo entre el Chelsea y el jugador pero todavía falta que exista el arreglo con la directiva de los Red Devils al precio que piden por el delantero.

¿Cuánto le pide el Manchester United al Chelsea por el fichaje de Alejandro Garnacho?

El Chelsea quiere fichar a Alejandro Garnacho, el delantero del Manchester United mismo que está valorado por la directiva de los Red Devil por un precio de 67 millones de dólares.

La directiva del United le pidió a Garnacho que buscará un nuevo club y el entrenador Ruben Amorim lo dejó fuera de la gira de verano por los Estados Unidos.

Según distintos reportes éste no sería el único delantero que el Chelsea busca cerrar para este verano ya que también quiere a Xavi Simons del RB Leipzig.