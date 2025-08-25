Se acerca el cierre del mercado de fichajes en Europa y por ello desde la Premier League se siguen mandando ofertas, una de las que sonó en los últimos días fue por Nico Paz.

Cuando parecía que Nico Paz no iba a acaparar en el cierre del mercado de fichajes en Europa una descomunal oferta por él desde la Premier League sacudió al Como.

En la recta final de la ventana de transferencias, el Como recibió una oferta de 70 millones de euros por el mediocampista argentino pero él la rechazó por pensar en regresar al Real Madrid.

El nombre de Nico Paz ha sonado en los últimos días debido a una oferta del Tottenham de la Premier League de 70 millones de euros por hacerse de los servicios del mediocampista.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista italiano, Fabrizio Romano, Nico, de 20 años, rechazó la oferta del Tottenham ya que piensa en un futuro regresar al Real Madrid.

El Real Madrid posee una cláusula de recompra de 10 millones de euros con vigencia hasta 2026, lo que le permite recuperar al mediocampista dentro de ese plazo.

Según la misma fuente, el club merengue estaría dispuesto a igualar cualquier oferta recibida por Paz, esto con la intención de asegurar su regreso en cualquier momento.

Nico Paz se luce con un golazo en medio de la oferta desde la Premier League por él

En medio de la oferta desde la Premier League por Nico Paz, el jugador se lució con una gran actuación en el Como vs Lazio al aportar con una asistencia y un golazo de tiro libre.

El Como dirigido por Cesc Fábregas derrotó 2-0 al Lazio y Nico Paz dio un pase filtrado que habilitó a Anastasios Douvikas para abrir el marcador al minuto 47 del juego.

Y al minuto 73 amplió la ventaja con un zurdazo imparable desde el tiro libre, con lo que firmó con una actuación de lujo e impactando en el funcionamiento de su equipo en la Jornada 1 de la Serie A.