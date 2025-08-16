El FC Barcelona comenzó su participación en LaLiga este sábado 16 de agosto con un triunfo que ilusiona de nueva cuenta a la afición culé.

Sin embargo, más allá del marcador, surgieron comentarios y especulaciones sobre la dificultad que tendría el FC Barcelona para levantar el título de LaLiga esta temporada.

Recordemos que el equipo de Hansi Flick se coronó la temporada pasada en el futbol español, e intentarán replicar los éxitos en este año futbolístico.

La “maldición” que provocaría que el FC Barcelona no ganara LaLiga

El FC Barcelona inició su camino en LaLiga con un triunfo 0-3 sobre el Mallorca, un resultado que los pone entre los favoritos para levantar el título.

Sin embargo, más allá del marcador, existe un historial que pone en duda las posibilidades del FC Barcelona de alzarse con el título de LaLiga esta temporada.

Ningún equipo que haya iniciado la temporada visitando Mallorca ha logrado coronarse campeón en la misma campaña.

En total, quince clubes han partido desde la isla buscando el campeonato, incluyendo al Real Madrid en la pasada temporada, y todos terminaron sin levantar el trofeo.

El equipo dirigido por Hansi Flick deberá superar este curioso antecedente si quiere mantener viva la esperanza de un bicampeonato en LaLiga.

Aunque el inicio fue sólido, la historia sugiere que el camino hacia el título podría ser más complicado de lo que parece.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona continuará su racha de partidos fuera de casa con la visita al Levante, en el segundo encuentro consecutivo de visitante debido a la remodelación del Camp Nou.

El duelo entre el FC Barcelona y el Levante está programado para el sábado 23 de agosto de 2025 a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciutat de València.

Tras este enfrentamiento, el Barcelona deberá mantener su enfoque en los próximos compromisos lejos de casa y continuar con buen ritmo después del debut ante el Mallorca.