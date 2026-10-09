Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, réferi de lucha libre que murió durante una función, fue despedido entre aplausos y lágrimas en el Panteón Municipal de Pachuca, Hidalgo.

Tras morir en la función realizada el martes 6 de octubre, este jueves 6 de octubre, “El Búho” su sepultado acompañado por compañeros, familiares y amigos de la lucha libre.

Un castigo durante una lucha provocó la muerte del réferi (captura de video )

¿Dónde fue sepultado el réferi “El Búho?

El réferi hidalguense Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, quien murió sobre el cuadrilátero de la Arena Vanguardia en el municipio de Mineral de la Reforma, fue sepultado en el Panteón Municipal de Pachuca, Hidalgo.

La familia de “El Búho” decidió que los restos del ex luchador profesional descansaran junto a los de su hermano gemelo, y lo despidieron con emotivos mensajes como el “¡Vuela alto, Búho!”.

El Hijo de Fishman no enfrentará un proceso por la muerte del réferi El Búho (captura de video)

“El Búho” murió durante una función de lucha libre

Cabe recordar que “El Búho” murió tras recibir un castigo por parte del luchador El Hijo de Fishman, quien fue detenido por las autoridades para aclarar su responsabilidad en el deceso del réferi.

En un primer momento, se dijo que el castigo llamado martinete fue la causa de la muerte del réferi, pero no se ha aclarado hasta el momento esa versión.

Al respecto, este viernes 9 de octubre, El Hijo de Fishman quedó en libertad tras lograr un acuerdo de reparación de daño con la familia del réferi “El Búho”.