El réferi Gerardo Germán Pineda, apodado como El Búho, murió el martes 6 de octubre durante una función de lucha libre realizada en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El Búho habría recibido un castigo llamado “martinete” por parte del luchador Hijo de Fishman durante la lucha estelar de la función, lo que ocasionaría después su muerte.

El luchador El Hijo de Fishman fue detenido por las autoridades locales bajo la presunta comisión de homicidio culposo.

¿Qué provocó la muerte del réferi El Búho?

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, El Búho, sucedió durante la lucha estelar en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, y de acuerdo a la Procuraduría de Justicia, el árbitro recibió varios castigos, entre ellos un movimiento prohibido aplicado por el Hijo de Fishman.

Tras ese castigo, el réferi cayó sobre la lona del ring y no volvió a levantarse, pese a que los paramédicos y servicios de emergencia lo auxiliaron decretando que murió sobre el ring.

(captura de video )

¿Quién era el réferi El Búho?

El réferi El Búho trabajó por más de 30 años dentro de la lucha libre de Hidalgo, la primera parte de ese tiempo como luchador profesional, portando el equipo del Búho Negro II.

El Búho desarrolló su trabajo como réferi en la Arena Afición, y previo a esa faceta se desempeñó durante 15 años como luchador profesional.