El Hijo de Fishman ha dado de qué hablar al ser detenido en Mineral de la Reforma, Hidalgo, por su presunta responsabilidad en la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda “El Búho”.

De acuerdo con los reportes, El Hijo de Fishman le aplicó al árbitro un “martinete”, lo que le causó lesiones cervicales que llevaron a la muerte de Gerardo Germán Pineda.

¿Quién es El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman, cuyo nombre real es José Ángel, es un luchador profesional del bando rudo de segunda generación, hijo de José Ángel Nájera Sánchez, conocido como Fishman o El Veneno Verde.

Nació en la Ciudad de México y heredó de su padre la máscara verde y amarilla, la cual porta desde hace 18 años.

El Hijo de Fishman (@hijodefishman)

¿Qué edad tiene El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman nació el 14 de diciembre de 1989, actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de El Hijo de Fishman?

Debido a la confidencialidad de la lucha libre, sobre todo con los enmascarados, se desconoce si el El Hijo de Fishman tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es El Hijo de Fishman?

Al haber nacido el 14 de diciembre de 1989, El Hijo de Fishman es Sagitario.

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¿Cuántos hijos tiene El Hijo de Fishman?

Se desconoce si El Hijo de Fishman tiene hijos o hijas, siendo datos que no comparten las promotoras de lucha libre.

¿Qué estudió El Hijo de Fishman?

No hay datos sobre el grado académico del El Hijo de Fishman; dado que inició su entrenamiento desde muy pequeño, tendría la educación básica completa.

A los 16 años comenzó su entrenamiento en lucha libre profesional con maestros como Black Terry, Arcángel de la Muerte, Ringo Mendoza, Platino Jr. y su propio padre.

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¿En qué ha trabajado El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman se ha desempeñado toda su vida alrededor de la lucha libre, siendo principalmente un luchador independiente.

Inició su carrera el 30 de abril de 2008 bajo el personaje medieval de Spartacus, antes de asumir formalmente la identidad de El Hijo de Fishman.

Ha competido en el circuito independiente de México y en promotoras como IWRG, The Crash y LM52; en Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Centroamérica.

Obtuvo campeonatos de la Continental Wrestling Federation (CWF), el Campeonato Iberoamericano de España y el de Furia de Titanes.

Además tuvo un breve paso como como actor en la película Matando Cabos 2, haciendo el papel de “El Máscara”.