El Hijo de Fishman quedó libre este viernes 9 de octubre de 2026 tras lograr un acuerdo reparatorio por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda.

A través de un video en las redes sociales, la empresa promotora El Patrón Espectáculos, informó que El Hijo de Fishman evitó ser procesado penalmente bajo los cargos de homicidio culposo por la muerte de Gerardo Germán Pineda.

A través de las gestiones del despacho se logró un acuerdo reparatorio por los lamentables sucesos” Promotora El Patrón Espectáculos

El Hijo de Fishman hablará sobre su relación con la muerte de Gerardo Germán Pineda

En el video compartido por la promotora aparece El Hijo de Fishman, pero no ofrece ningún comentario acerca de la situación en la que se vio involucrado y que terminó con la muerte de Gerardo Germán Pineda.

En ese sentido, la citada promotora adelantó que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa para dar más detalles de la situación legal del Hijo de Fishman.

¿Por qué estaba detenido El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman estuvo involucrado en la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, ocurrida en una función de lucha libre realizada el martes 6 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Los reportes indicaron que El Hijo de Fishman le habría aplicado un martinete a Gerardo Germán Pineda, de 75 años de edad, quien quedó inmóvil tras el golpe. Aunque fue atendido por los paramédico, el réferi murió.

En consecuencia, elementos de la policía local detuvieron al luchador para iniciar las investigaciones y definir si tenía responsabilidad en la muerte del réferi.