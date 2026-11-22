Debido al partido Vikings vs 49ers de la NFL, autoridades de la Ciudad de México desplegaron un operativo en el Estadio Banorte y sus alrededores para reforzar la seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trata del operativo Estadio Seguro, en el que participarán más de 5 mil elementos.

Despliegan más de 5 mil policías en Estadio Banorte por Vikings vs 49ers

Para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, a disputarse este domingo 22 de noviembre a 19:20 horas, autoridades de CDMX pusieron en marcha un operativo para reforzar la seguridad en el Estadio Banorte.

Ante la masiva afluencia de espectadores convocada por la NFL, la SSC diseñó una cobertura estratégica para salvaguardar a la afición en los accesos y alrededores del inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.

El operativo consta de 3 mil 750 oficiales que se encuentran desplegados en los alrededores y en el propio Estadio Banorte, acompañados por mil 300 integrantes de la Policía Auxiliar.

Los uniformados supervisarán pasillos, gradas, área del terreno de juego, y otros sitios con el objetivo de contener cualquier eventualidad o conducta ilícita como la reventa de boletos.

De igual forma, la SSC desplegará una fuerza combinada de monitoreo terrestre y aéreo que operará de forma continua antes, durante y después del partido.

Despliegan más de 5 mil policías en Estadio Banorte por Vikings vs 49ers (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

La SSC también contará con un despliegue tecnológico, que contempla el uso de tres drones de vigilancia y dos dispositivos antidrones.

Todo ello apoyado en tareas aéreas por un helicóptero del grupo Cóndores que efectuará patrullajes preventivos sobre la zona.

Para la atención inmediata de emergencias médicas, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) dispondrá de ambulancias y motoambulancias operativas en el Estadio Banorte.

Autoridades instaron a los aficionados a trasladarse con tiempo al recinto deportivo, debido a que se aplicarán revisiones en las entradas para evitar el ingreso de objetos que se encuentren prohibidos y salvaguardar así la seguridad de los asistentes.