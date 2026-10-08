Un martinete es un castigo que se aplica en la lucha libre profesional con el objetivo de terminar con un combate, ya que tras recibirlo, es difícil que el afectado lo soporte.

Conocido internacionalmente como piledriver, el martinete es una de las llaves más peligrosas de la lucha libre.

¿Cómo se aplica un martinete en la lucha libre?

El martinete se aplica colocando al rival de cabeza, sujetándolo y dejándolo caer sentado o de rodillas para impactar de forma directa la parte alta de su cráneo contra la lona de un ring de lucha libre.

Aunque es muy conocida en la lucha libre, cada vez es menos utilizada en eventos de lucha libre profesional, debido a que está prohibida por distintas comisiones del llamado pancracio.

El martinete, castigo en la lucha libre

¿Por qué está prohibido el martinete en la lucha libre?

El martinete es un movimiento prohibido por los reglamentos y comisiones de lucha libre en México debido a la peligrosidad que implica para el esteta que lo recibe.

Al aplicarse un martinete, el peso de los cuerpos del luchador que lo aplica y del que lo recibe, se concentra en las vértebras del cuello del castigado.

Un leve error en la ejecución de un martinete puede tener las siguientes consecuencias:

Fracturas o roturas de cuello en el luchador que lo recibe

Lesiones cervicales para el luchador que lo recibe

Muerte del luchador que lo recibe

La aplicación de un martinete es causa de descalificación para el luchador que lo aplique, quien puede ser suspendido temporalmente por la comisión en turno.