La muerte del referí Gerardo Germán Pineda conocido como “El Búho” tras recibir un martinete de El hijo de Fishman ha llevado a cuestionar quién fue el referente de la lucha libre.

Gerardo Germán Pineda fue sometido a una maniobra a manos del luchador, sin embargo, esta está prohibida dentro de la lucha libre mexicana.

Te compartimos quién fue Gerardo Germán Pineda con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Gerardo Germán Pineda muere tras un martinete de El hijo de Fishman

¿Quién fue Gerardo Germán Pineda?

Gerardo Germán Pineda fue un réferi de la lucha libre mexicana conocido como El Búho y que era conocido especialmente en Hidalgo.

La carrera de Gerardo Germán Pineda comenzó siendo peleador de lucha libre bajo el pseudónimo de El Búho Negro II, emprendiendo su carrera como réferi de forma casual tras entrar de emergencia al cuadrilatero por la ausencia de un arbitro.

Gerardo Germán Pineda fue uno de los máximos exponentes de una generación de réferis reconocidos en Hidalgo.

Gerardo Germán Pineda, réferi. (Especial)

El Búho fue réferi de grandes peleadores como:

Mil Máscaras

Canek

Dos Caras

El Hijo del Santo

Solar

Último Guerrero

Blue Panther

¿Qué edad tenía Gerardo Germán Pineda?

Gerardo Germán Pineda tenía 75 años de edad cuando murió. Sin embargo, se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién fue la esposa de Gerardo Germán Pineda?

Se desconoce quién era la esposa de Gerardo Germán Pineda.

¿Qué signo zodiacal era Gerardo Germán Pineda?

Se desconoce cuál era el signo zodiacal de Gerardo Germán Pineda, debido a que no se sabe su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Gerardo Germán Pineda?

Se desconoce cuántos hijos tenía Gerardo Germán Pineda.

¿Qué estudió Gerardo Germán Pineda?

Se desconoce el grado de estudios de Gerardo Germán Pineda.

¿En qué trabajó Gerardo Germán Pineda?

Gerardo Germán Pineda trabajaba actualmente como réferi ejecutando esta labor por 30 años.

Sin embargo, anteriormente, Gerardo Germán Pineda fue luchador bajo el nombre de El Búho Negro II por 15 años.

Gerardo Germán Pineda muere tras un martinete de El hijo de Fishman

Durante una función de lucha libre en el estado de Hidalgo, el réferi Gerardo Germán Pineda fue sometido a un martinete por el luchador El hijo de Fishman, situación que le provocó la muerte.

En el ring de lucha libre en el municipio de Mineral de la Reforma en Hidalgo, se presentaba El hijo de Fishman contra Máscara Sagrada NG, como pelea estelar. Sin embargo, una decisión del réferi lo llevó a recibir un martinete.

Gerardo Germán Pineda muere tras maniobra del El hijo de Fishman. (Especial)

Los videos de los asistentes muestran que el ataque de furia que El hijo de Fishman se debió a que perdió en contra de Máscara Sagrada NG. Sin embargo, el martinete que aplicó al réferi es una maniobra prohibida en la lucha libre mexicana debido a que los daños físicos a los que se somete son irreversibles.

Ahora, se sabe que El hijo de Fishman fue detenido tras la maniobra, debido a que el réferi Gerardo Germán Pineda murió por el martinete.