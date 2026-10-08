El Hijo de Fishman, luchador profesional mexicano, fue detenido en el Estado de Hidalgo tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, debido al presunto martinete que el esteta le habría aplicado sobre el ring.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo investiga al luchador El Hijo de Fishman, José Ángel “N”, bajo presunta culpabilidad por homicidio culposo.

¿El martinete del Hijo de Fishman que habría provocado la muerte de Gerardo Germán Pineda?

La muerte de Gerardo Germán Pineda, provocada presuntamente por un martinete aplicado por El Hijo de Fishman, ocurrió el martes 6 de octubre en la función realizada en la Arena Vanguardia dentro del Deportivo 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Tras finalizar la lucha entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, el primero habría aplicado el castigo que provocaría la muerte del réferi.

El martinete es un movimiento que consiste en tomar al rival, colocarlo de cabeza entre las piernas del ejecutor y dejarse caer de sentón, impactando de forma directa el cráneo y las cervicales contra la lona.

Aunque los reportes señalan que el castigo fue un martinete, no existe un video en el que se muestre ese movimiento.

Empresa del Hijo de Fishman reacciona a la muerte de Gerardo Germán Pineda

Aunque no estaba encargada del evento, el Patrón Espectáculos, empresa con la que está contratado de manera directa El Hijo del Fishman, publicó un comunicado respecto a la muerte de de Gerardo Germán Pineda.

La empresa señaló que está atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para el luchador.

El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto también con la familia de Gerardo Germán Pineda, y con sus representantes legales.