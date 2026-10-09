Tinieblas Jr. revela la falla durante la emergencia de Gerardo Germán Pineda, quien murió durante una función de lucha libre por un “martinete” en manos del Hijo de Fishman.

En entrevista con De Primera Mano, Tinieblas Jr. habló de la responsabilidad que deben tener los luchadores al aplicar sus maniobras y reveló detalles que habrían influido en la muerte del réferi conocido como “El Búho”.

Tinieblas Jr. acusa falta de preparación y atención a emergencias en caso Gerardo Germán Pineda

El luchador Tinieblas Jr. mencionó que los réferis no cuentan con entrenamiento para ser parte de las maniobras de los luchadores arriba del cuadrilátero, por lo que no deberían forman parte de la pelea.

Además, Tinieblas Jr. acusó que no había una ambulancia ni asistencia médica en el lugar donde se realizó la pelea en la que murió Gerardo Germán Pineda.

No tenían una ambulancia, eso es indispensables, la protección de tener ambulancia, la protección civil, tengo entendido que eso fue lo que pasó y no pudieron hacer nada con el réferi que se desvaneció. Tinieblas Jr.

Tinieblas Jr. (Instagram/@tinieblasjr)

También refiere que el “martinete” es una maniobra prohibida por los reglamentos de las comisiones de box y lucha libre desde hace 30 años, por lo que el Hijo de Fishman incurrió en una falta.

El luchador espera que la muerte de Gerardo Germán Pineda deje un precedente y haya más responsabilidad en la lucha libre, además de que cada evento deportivo cuente con apoyo médico.

Promotora de la pelea donde murió Gerardo Germán Pineda apoya a su familia

El Patrón, espectáculos de lucha libre es la promotora que organizó la pelea donde murió Gerardo Germán Pineda.

La empresa compartió un comunicado el pasado 7 de octubre para compartir que dispusieron acompañamiento jurídico para la familia de “El Búho” y continúan al pendiente del proceso en contra del Hijo de Fishman.

Por lo pronto, el Hijo de Fishman fue detenido por el presunto homicidio culposo de Gerardo Germán Pineda.