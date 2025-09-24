América está acostumbrado a ganar y a ser un equipo protagonista en la Liga MX, pero tanto en el torneo anterior como en el actual han padecido con los delanteros y sus fallas en jugadas claras de gol.

A pesar de que en los últimos torneos las Águilas han sido de las mejores ofensivas en el futbol mexicano, todos esos goles no han sido anotados por sus delanteros, sino que ha habido aporte del resto de su plantilla.

Y en específico en este Apertura 2025, los delanteros han tenido problemas para encontrarse con el gol, entre lesiones y fallas apenas suman 4 tantos entre los 4 delanteros por lo que la directiva buscaría un refuerzo para el próximo torneo.

En América están hartos: revelan que van por centro delantero top para el próximo torneo

Un problema se presenta en América: la falta de gol en sus delanteros, y es que para este torneo el equipo azulcrema registró a seis delanteros pero de esos solo cuatro se desempeñan en esa posición.

América registró seis delanteros (captura de pantalla)

Ya que Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez han jugado más como extremos o incluso hasta de 10, por lo que en total solo 4 jugadores se han desempeñado como delanteros: Henry Martín, Pantera Zúñiga, Víctor Dávila y el Búfalo Aguirre.

Pero tras nueve jornadas disputadas, los delanteros solo han aportado con cuatro goles, el único que no suma anotación es Henry quien volvió a lesionarse, por ello, de acuerdo con León Lecanda para el siguiente torneo la directiva iría por un esfuerzo en esta posición.

América es la quinta mejor ofensiva del Apertura 2025

A pesar de la falta de gol en sus delanteros, el América casi siempre resuelve esta problemática con anotaciones de sus demás jugadores por ello en este Apertura 2025 se coloca como la quinta mejor ofensiva del torneo.

Y de hecho los primeros cuatro lugares no le sacan tantos goles de diferencia, ya que las Águilas han conseguido 18 anotaciones en 9 jornadas, es decir registran de 2 goles por partido. Brian Rodríguez es hasta ahora su máximo anotador con 3 tantos.

La mejor ofensiva del Apertura 2025 es la de Toluca, que suma 22 goles a favor, seguido de Rayados que lleva 20 goles y el tercer y cuarto lugar lo ocupan Cruz Azul y Tijuana, que ambos registran 19 goles.