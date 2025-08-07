La Liga MX se encuentra en un punto alto en lo que a su atractivo se refiere toda vez que figuras internacionales se sumaron a diferentes clubes, por lo que el interés de seguirla más allá de nuestras fronteras ha aumentado toda vez que muchos quieren seguir las carreras de hombres como Sergio Ramos, Keylor Navas, James Rodríguez, entre otros. Incluso, en Brasil ya voltearon hacia México.

Y es que este jueves 7 de agosto, se confirmó que la Liga MX llegará hasta el cono sur, desde donde se verá el torneo Apertura 2025. Y es que gracias a la cadena SportyNet dio a conocer que llevará el futbol mexicano a Brasil para que los partidos pueden ser observados ya sea en sistemas de televisión de paga o bien, mediante su canal de YouTube.

“¡Un futbol muy jugado, con grandes inversiones, estrellas y una cultura única!”, compartió SportyNet al dar a conocer que a partir de este semestre ofrecerán a su audiencia los partidos de la Liga MX, lo que permitirá que más aficionados conozcan el balompié nacional.

La fecha en la que se empezará a ver la Liga MX en Brasil

Cabe destacar que la fecha a partir de la cual se podrá ver la Liga MX en Brasil será el próximo domingo 10 de agosto, cuando Pumas reciba a Necaxa en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un partido donde Keylor Navas hará su presentación ante la aficion auriazul, toda vez que sus juegos anteriores fueron en Querétaro y plazas de los Estados Unidos durante laLeagues Cup.

Con la presencia de la Liga MX en Brasil, la cadena SportyNet amplia su baraja de posibilidades en lo que respecta a competencias internacionales debido a que, aparte del futbol mexicano, llevarán a través de su señal la Coppa Italia.

Con esto, Brasil se une a Estados Unidos como dos de los paises donde cadenas televisivas locales adquieren derechos de transmisión de la Liga MX, lo que permite que más aficionados puedan voltear a ver el futbol que se juega semana a semana por las canchas de México.

DAMAS Y CABALLEROS, É OFICIAL! O CAMPEONATO MEXICANO É NOSSO 🇲🇽⚽



UM FUTEBOL BEM JOGADO, DE GRANDES INVESTIMENTOS, CRAQUES E UMA CULTURA ÚNICA!



— SportyNet (@SportyNetBrasil) August 6, 2025

El futbol de Brasil voltea a México

Es importante señalar que este anuncio se da en medio de un momento en el que parece que el futbol de Brasil voltea a ver a México. Esto debido a que recientemente, Palmeiras ha manifestado un interés en fichar al mediocampista de Toluca, Marcel Ruiz, de quien todavía no se ha decidido su futuro inmediato.

De igual forma, Roberto Alvarado estuvo hace menos de un año en la órbita de otro de los grandes de Brasil como lo es Flamengo; sin embargo, Chivas y el mismo Piojo no tuvieron interés en desarrollar esta negociación, por lo que México se quedó con las ganas de exportar a uno de sus talentos al Brasileirao.

Con las transmisiones de los juegos de la Liga MX en Brasil existe una posibilidad de que más jugadores mexicanos puedan ser observados y en un futuro, algo pueda probarse en la que es considerada la liga más competitiva de todo el continente americano.