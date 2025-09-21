¿Se acabó el amor? Al parecer la locura por Allan Saint-Maximin duró un par de partidos, el francés ha pasado desapercibido en los últimos duelos del Club América y ahora hasta lo reprochan por su mala actitud tras el partido ante Rayados de Monterrey.

Allan Saint-Maximin fue titular por segundo partido consecutivo con América y al igual que en el duelo frente a Chivas no pesó ni se mostró en la cancha. Para colmo, su mala actitud al finalizar el encuentro frente a Rayados fue motivo de una ola de críticas en redes sociales.

El delantero francés fue titular ante Rayados y disputó los 90 minutos del encuentro, dio 88 toques, tuvo una precisión de pases del 88 por ciento y registró un disparo a puerta.

Consciente de que su rendimiento no fue el mejor, Maximin salió muy molesto de la cancha y evitó reunirse con sus compañeros, lo que fue calificado como una mala actitud del francés.

Video del gesto de Allan Saint-Maximin tras el partido entre Rayados y América

Tan pronto llegó el silbatazo final, los jugadores del Club América se reunieron en la cancha, pero Allan Saint-Maximin prefirió adelantarse a vestidores y su gesto fue calificado como una mala actitud.

La imagen de Allan Saint-Maximin partiendo antes de tiempo de la cancha causó distintos comentarios en redes sociales, entre los que destacan los de aquellos que piensan que el francés podría romper el vestidor del América.

¿QUÉ PASÓ AHÍ? 😳



Al término del primer tiempo, Allan Saint-Maximin no se reunió con todo el equipo, se fue directo al vestidor… 🔥



🎥: @jahircardenasm pic.twitter.com/OhiGMONYcC — AS México (@ASMexico) September 21, 2025

Los números de Allan Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin ha disputado cuatro partidos con el Club América en la Liga MX, dos de ellos en calidad de titular, para un total de 219 minutos disputados. Además, registra dos anotaciones.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Luego del empate de último minuto ante Rayados de Monterrey, Club América continuará su camino en el Apertura 2025 de la Liga MX este miércoles 24 de septiembre en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

Club América visitará al Atlético de San Luis en el marco de la Jornada 10 del campeonato.