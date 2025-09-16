La mala suerte persigue a Henry Martín, delantero del América, quien sufrió nueva lesión en su rodilla; te decimos cuánto tiempo estará de baja en esta ocasión.

Henry Martín jugó con el América en la Jornada 8 de la Liga MX ante Chivas, pero el delantero del América quedará fuera de actividad otra vez, debido a una nueva lesión.

Henry Martín sufre nueva lesión en su rodilla

El martes 16 de septiembre, el Club América sorprendió a sus aficionados con un comunicado en el que confirman una nueva lesión de Henry Martín en su rodilla izquierda, que provocará su baja del equipo.

De acuerdo al comunicado del América, Henry “La Bomba” Martín sufrió un esguince de rodilla izquierda, que lo dejará fuera de acción con las Águilas.

“El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda”, así inicia el breve comunicado del América que informa de la nueva lesión de su delantero.

¿Cuánto tiempo estará de baja Henry Martín?

El comunicado del América señala el periodo que estará fuera de acción Henry Martín, debido a una nueva lesión.

“El tiempo de recuperación (de Henry Martín) será de acuerdo a su evolución”, finaliza el comunicado del Club América.

¿Cuántos minutos ha jugado Henry Martín con el América en el Apertura 2025?

Henry Martín disputó 21 minutos del Clásico Nacional ante Chivas el sábado 13 de septiembre, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Henry Martín volvió a las canchas en el amistoso que se jugó en Estados Unidos contra el DC United en la pasada fecha FIFA, pero en el torneo de la Liga MX, apenas suma 111 minutos en tres partidos.

Henry Martín, delantero mexicano de 32 años ya había presentado molestias en la rodilla izquierda, incluso se perdió los partidos ante Atlas y Pachuca por esa razón, lo que ocasionó que entrenara con una protección en la pierna.

Reaccionan fans a Henry Martin por su nueva lesión de rodilla

Henry Martín no ha podido anotar con su nuevo dorsal, el “9″, con el América, y ante una nueva lesión en su rodilla, los fans del equipo ya reaccionaron.

El usuario de “X”, Eterno Tricampeón, respondió así a la publicación del América sobre la nueva lesión de Henry Martín.

“Como que lo de Henry desde cuando ya es un bulto en el equipo no? Ya va siendo hora de empezar a hacer campaña o yo que sé”, escribió el fan.

Reacciones que se replicaron en una buena cantidad, como la del usuario Fidalginho: “Inevitable es que juegues media hora y te lesiones , hay que buscarle un reemplazo para el siguiente torneo”.