Brian Rodríguez es el nombre del momento en el plantel de América debido a que hay ofertas confirmadas por sus servicios y podría salir en este mercado de verano. Aunado a eso, su representante se ha encargado de revelar una propuesta de 10 millones de dólares de Al-Rayyan de Qatar, misma que podría resolverse a la brevedad según el mismo agente; sin embargo, el propio futbolista uruguayo se encargó de mandar un mensaje al americanismo.

Y es que un día después de terminada la participación de las Águilas en Leagues Cup, Brian Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse al americanismo y primeramente, lamentó lo sucedido en la Leagues Cup para luego dejar un mensaje que dejó tranquilos a los aficionados dado que les aseguró que este sábado se reencontrarían en el Estadio Ciudad de los Deportes donde se enfrentarán a Querétaro.

“¡Triste por la eliminación en Leagues Cup y más con esta camiseta ! ¡Corregir errores juntos y trabajar más! Gracias a todos por acompañarnos en Estados Unidos. Nos vemos el sábado en casa”, posteó Brian Rodríguez en su perfil.

"Que el presidente de América se deje de bobadas" "Se piensa que es el dueño del mundo"

Representante de Brian Rodríguez acusó a Santiago Baños por no resolver el futuro de su jugador

Mientras tanto, Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, acusó a Santiago Baños de no ser claro con el futuro del jugador y además, reveló de tener ya arreglado el contrato del Rayito con Al-Rayyan a la espera de que en Coapa acepten la oferta que lanzaron por sus servicios.

“Entre hoy y mañana se define. (Solo falta) que el presidente de América se deje de bobadas. Para mí, América no cuidó a Brian en su momento. No han sido muy claros. Yo ya arreglé su contrato si se da su salida, el resto es entre clubes. Si se queda en América, es feliz también”, dijo el representante de Brian Rodríguez en un ataque directo a Santiago Baños, esto en entrevista con Cerve Deportiva en Uruguay.

De igual forma, el Chino Lasalvia aseguró que América lo que quiere es sacar más dinero por Brian Rodríguez, lo cual le pareció difícil de asimilar a sabiendas de que en un año podría irse gratis mientras que hoy, a los dirigentes azulcremas les lanzaron una oferta por 10 millones de dólares.

La fecha límite para resolver la salida de Brian Rodríguez de América

Hasta este momento, América cuenta con Brian Rodríguez al no haber una negociación avanzada para su posible salida; sin embargo, existe una fecha límite para que esta se realice o no y tiene que ver directamente con el cierre del mercado de transferencias a nivel internacional.

Este año, la fecha límite para realizar operaciones en el libro de transferencias es el 1 de septiembre. Hasta ese entonces, América podría darle salida a Brian Rodríguez al futbol de Qatar o cualquier otro club que llegue con una oferta que cumpla con sus expectativas económicas.

Si esto no sucede, Brian Rodríguez podría llegar a un acuerdo mediante un precontrato a partir del 1 de enero del 2026 y con ello, irse de América sin dejar dinero en las arcas del club. Dicho esto, las Águilas pueden venderlo en este mercado o bien, buscar una renovación de contrato que implicaría una mejora salarial para tenerlo por más tiempo o bien, tener un margen más amplio para venderlo sin la presión de que se vaya sin costo en un año.