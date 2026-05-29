La conferencia mañanera del pueblo de este viernes 29 de mayo de 2026 fue el escenario para la entrega de boletos del Mundial 2026, donde Yolett Cervantes Cuaquehua, una de las ganadoras, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el premio otorgado.

La joven, originaria de El Carril, municipio de Tlaquilpa, Veracruz, expresó además su admiración y respeto hacia Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera mujer presidenta de México.

“Querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y por ser una de las afortunadas de estar en un evento muy importante como lo es el Mundial de Fútbol. La admiro y la respeto demasiado por ser la primera mujer presidenta de nuestro país” Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora de uno de los boletos del mundial 2026

Yolett Cervantes Cuaquehua de Tlaquilpa, Veracruz, hace historia al convertirse en la ganadora del Boleto 00001 de la presidenta @Claudiashein para asistir a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. ⚽



Yolett ahora es una referenta para las niñas y jóvenes de… pic.twitter.com/vW0YyL9WSk — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) May 29, 2026

Yolett Cervantes también destacó la importancia que representa el Mundial 2026 para México, especialmente para las jóvenes que practican fútbol.

La veracruzana resultó ganadora del concurso organizado por el Gobierno federal, mediante el cual se rifó el boleto que la FIFA otorgó a la presidenta Sheinbaum para asistir al partido inaugural que se celebrará en territorio mexicano.

Ganadora del Mundial 2026 agradece a Sheinbaum por impulsar el fútbol femenil

Durante su participación en la mañanera, Yolett Cervantes aseguró sentirse emocionada por haber sido tomada en cuenta y reconoció el impulso al fútbol femenil promovido por el Gobierno de México.

“Creo que no hay palabras para decir ahorita en este momento cómo me siento. Estoy muy emocionada. Gracias, realmente gracias por tomarnos en cuenta y que se siga impulsando el fútbol femenil, porque todas las mujeres tenemos talentos y cualidades que pueden darse a conocer” Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora de uno de los boletos del mundial 2026

La joven insistió en que este tipo de iniciativas ayudan a visibilizar el talento de las mujeres en el deporte.

¿Quiénes son las otras ganadoras de los boletos para el Mundial 2026?

El concurso de dominadas organizado por el Gobierno federal no solo premió a Yolett Cervantes, sino también a otras jóvenes que demostraron sus habilidades con el balón y obtuvieron boletos para distintos partidos del Mundial 2026.

Las otras ganadoras son: