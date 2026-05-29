Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hizo un llamado a los equipos de futbol mexicano a impulsar a las nuevas generaciones con “canteras”.

La mandataria recordó el esfuerzo y talento que existe en el país, luego del concurso entre mujeres haciendo dominadas para ganar el boleto para la inauguración del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum convoca a equipos de futbol a hacer “canteras” para las nuevas generaciones

En la conferencia del pueblo del 29 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum, reconoció el talento en el futbol que existe en México, tras la recepción de videos de mujeres haciendo dominadas por ir a un partido del Mundial 2026.

Ante ello, la mandataria también decidió hacer un llamado a los grandes equipos de futbol profesional en México, pidiéndoles que apoyen a las nuevas generaciones.

Aunque Sheinbaum dijo no saber si alguna liga o equipo de futbol está al tanto de la conferencia del pueblo, expresó su llamado a la creación de canteras para los jóvenes deportistas.

Incluso, brindó la idea de que podrían hacerse escuelas de futbol de ligas menores para que puedan aspirar a ser parte de la Selección Mexicana o bien, algún equipo de la Liga Mx, por ejemplo.

Sheinbaum, también subrayó la idea de que estas canteras lleguen a los poblados lejanos de México y así el futbol se convierta en lo que ahora su gobierno hace con el Mundial Social.

“Sería muy importante que todos los clubes de futbol en México tuvieran sus propias canteras, tuvieran sus escuelas de futbol, que formaran desde abajo, al jovencito, al niño, a la niña, que vive en el lugar más apartado de México, pueda ser parte de la selección o de un equipo de futbol”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, Sheinbaum recordó que el deporte en México es importante por el nivel de convocatoria, porque además hechos como el Mundial 2026 “nos une” y en sí esta práctica “construye paz todo los días”.